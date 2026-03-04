https://crimea.ria.ru/20260304/putin-dal-porucheniya-po-vyvozu-turistov-rf-iz-stran-blizhnego-vostoka-1153694731.html

Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока

Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока

Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения по вывозу российских туристов из ближневосточных стран. РИА Новости Крым, 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения по вывозу российских туристов из ближневосточных стран. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта.28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян призвали воздержаться от турпоездок в страны Персидского заливаКонфликт на Ближнем Востоке несет угрозу России – мнениеАвиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток

