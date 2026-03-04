Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/putin-dal-porucheniya-po-vyvozu-turistov-rf-iz-stran-blizhnego-vostoka-1153694731.html
Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока
Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока
Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения по вывозу российских туристов из ближневосточных стран. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T17:55
2026-03-04T17:55
владимир путин (политик)
ближний восток
обострение между израилем и ираном
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения по вывозу российских туристов из ближневосточных стран. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта.28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян призвали воздержаться от турпоездок в страны Персидского заливаКонфликт на Ближнем Востоке несет угрозу России – мнениеАвиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_250:0:2800:1912_1920x0_80_0_0_8a8c3e25e3d1fbd6ef7f0fe6ec6edc32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), ближний восток, обострение между израилем и ираном, новости, в мире
Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока

Путин дал поручения по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока

17:55 04.03.2026
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения по вывозу российских туристов из ближневосточных стран.
"У меня вопрос по поводу вывоза туристов наших из стран Ближнего Востока, как здесь дела обстоят? Я соответствующие команды уже раздал МЧС, МИД и так далее. Как это у нас работает?", - спросил президент министров транспорта и экономического развития РФ в ходе совещания с членами правительства.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта.
"На момент начала конфликта в этих странах отдыхали организованно 23,5 тысячи российских туристов, из них более 90% - в Эмиратах. При этом сразу скажу, что общее число российских граждан, кто там оказался, оно, конечно, гораздо больше. Вот туристов, например, примерно столько же сколько организованный поток",- сказал Решетников.
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россиян призвали воздержаться от турпоездок в страны Персидского залива
Конфликт на Ближнем Востоке несет угрозу России – мнение
Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
 
Владимир Путин (политик)Ближний ВостокОбострение между Израилем и ИраномНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Сийярто сможет забрать двух освобожденных венгров - Путин
19:33В Крыму обезвредили мины и снаряды
19:25Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
19:19В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
18:41В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек
18:34Путин установил штатную численность ВС России
18:27Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам
18:14Севастополь лидирует по росту зимнего турпотока
18:06Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году
17:55Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока
17:50Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона
17:45В Севастополе громко - что происходит
17:34Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное
17:29Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России
17:19Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей
17:12Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов
17:06Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди
16:55Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
16:41Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма
16:1746 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
Лента новостейМолния