https://crimea.ria.ru/20260304/putin-dal-porucheniya-po-vyvozu-turistov-rf-iz-stran-blizhnego-vostoka-1153694731.html
Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока
Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока
Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения по вывозу российских туристов из ближневосточных стран. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T17:55
2026-03-04T17:55
2026-03-04T17:55
владимир путин (политик)
ближний восток
обострение между израилем и ираном
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_24e0d69d7aa2df1b9155ba68118aa791.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения по вывозу российских туристов из ближневосточных стран. Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта.28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян призвали воздержаться от турпоездок в страны Персидского заливаКонфликт на Ближнем Востоке несет угрозу России – мнениеАвиакомпании России готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток
ближний восток
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149539019_250:0:2800:1912_1920x0_80_0_0_8a8c3e25e3d1fbd6ef7f0fe6ec6edc32.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), ближний восток, обострение между израилем и ираном, новости, в мире
Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока
Путин дал поручения по вывозу российских туристов из стран Ближнего Востока
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручения по вывозу российских туристов из ближневосточных стран.
"У меня вопрос по поводу вывоза туристов наших из стран Ближнего Востока, как здесь дела обстоят? Я соответствующие команды уже раздал МЧС, МИД и так далее. Как это у нас работает?", - спросил президент министров транспорта и экономического развития РФ в ходе совещания с членами правительства.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что порядка 23,5 тысяч российских организованных туристов отдыхали на Ближнем Востоке на момент начала конфликта.
"На момент начала конфликта в этих странах отдыхали организованно 23,5 тысячи российских туристов, из них более 90% - в Эмиратах. При этом сразу скажу, что общее число российских граждан, кто там оказался, оно, конечно, гораздо больше. Вот туристов, например, примерно столько же сколько организованный поток",- сказал Решетников.
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – якобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Москва разочарована, что на фоне информации о прогрессе в переговорах США и Ирана ситуация деградировала до прямой агрессии
, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: