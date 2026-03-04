Рейтинг@Mail.ru
Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит
Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит
Дефицит кадров на промышленных предприятиях Крыма составляет 25 процентов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Дефицит кадров на промышленных предприятиях Крыма составляет 25 процентов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян.В этих условиях нужно работать над автоматизацией и цифровизацией процессов, которые сегодня уже происходят на предприятиях, чему, в частности, способствовал нацпроект "Производительность труда". Многие промышленные предприятия участвовали в этом национальном проекте, что позволило увеличить долю выпуска отечественных продуктов, добавил министр."Сегодня роботизация и автоматизация остро необходимы отрасли машиностроения. Думаю, что те решения, которые будут найдены в рамках созданного центра роботизации, который появится на базе одного из наших предприятий, мы сможем экспортировать не только на предприятия машиностроительной отрасли региона, но и в целом - страны", - обозначил Агаджанян.Ранее в профильном министерстве поделились планами, что в Крыму планируется создание центра промышленной роботизации, что позволит существенно повысить уровень автоматизации производственных процессов и конкурентоспособность крымских предприятий. Площадкой для создания центра станет завод "Сэлма" с привлечением Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.В Крыму сделаны первые шаги по производству собственных промышленных роботов – создана специальная рабочая группа и разрабатывается дорожная карта, рассказывала ранее замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова.На главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" Крым подписал два ключевых соглашения о сотрудничестве – с Челябинской областью и промышленным кластером Республики Татарстан. Документы направлены на расширение кооперации в области автоматизации производства, машиностроения и продвижения крымской продукции за пределами региона.
анушаван агаджанян, минпромполитики крыма, минпром крыма, промышленность в крыму, производство в крыму, кадры
Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит

В Крыму нехватка кадров на предприятиях промышленности составляет 25 процентов

13:58 04.03.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрым и Челябинская область будут сотрудничать в области промышленности
Крым и Челябинская область будут сотрудничать в области промышленности
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Дефицит кадров на промышленных предприятиях Крыма составляет 25 процентов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян.
"В промышленном комплексе Республики Крым существует острый кадровый дефицит. <...> На промышленных предприятиях по высоко востребованным специальностям он составляет порядка 25%", - сказал он.
В этих условиях нужно работать над автоматизацией и цифровизацией процессов, которые сегодня уже происходят на предприятиях, чему, в частности, способствовал нацпроект "Производительность труда". Многие промышленные предприятия участвовали в этом национальном проекте, что позволило увеличить долю выпуска отечественных продуктов, добавил министр.
"Сегодня роботизация и автоматизация остро необходимы отрасли машиностроения. Думаю, что те решения, которые будут найдены в рамках созданного центра роботизации, который появится на базе одного из наших предприятий, мы сможем экспортировать не только на предприятия машиностроительной отрасли региона, но и в целом - страны", - обозначил Агаджанян.
Ранее в профильном министерстве поделились планами, что в Крыму планируется создание центра промышленной роботизации, что позволит существенно повысить уровень автоматизации производственных процессов и конкурентоспособность крымских предприятий. Площадкой для создания центра станет завод "Сэлма" с привлечением Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.
В Крыму сделаны первые шаги по производству собственных промышленных роботов – создана специальная рабочая группа и разрабатывается дорожная карта, рассказывала ранее замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова.
На главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" Крым подписал два ключевых соглашения о сотрудничестве – с Челябинской областью и промышленным кластером Республики Татарстан. Документы направлены на расширение кооперации в области автоматизации производства, машиностроения и продвижения крымской продукции за пределами региона.
