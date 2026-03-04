https://crimea.ria.ru/20260304/promyshlennost-v-krymu-ispytyvaet-ostryy-kadrovyy-defitsit-1153682253.html

Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Дефицит кадров на промышленных предприятиях Крыма составляет 25 процентов. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян.В этих условиях нужно работать над автоматизацией и цифровизацией процессов, которые сегодня уже происходят на предприятиях, чему, в частности, способствовал нацпроект "Производительность труда". Многие промышленные предприятия участвовали в этом национальном проекте, что позволило увеличить долю выпуска отечественных продуктов, добавил министр."Сегодня роботизация и автоматизация остро необходимы отрасли машиностроения. Думаю, что те решения, которые будут найдены в рамках созданного центра роботизации, который появится на базе одного из наших предприятий, мы сможем экспортировать не только на предприятия машиностроительной отрасли региона, но и в целом - страны", - обозначил Агаджанян.Ранее в профильном министерстве поделились планами, что в Крыму планируется создание центра промышленной роботизации, что позволит существенно повысить уровень автоматизации производственных процессов и конкурентоспособность крымских предприятий. Площадкой для создания центра станет завод "Сэлма" с привлечением Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.В Крыму сделаны первые шаги по производству собственных промышленных роботов – создана специальная рабочая группа и разрабатывается дорожная карта, рассказывала ранее замминистра промышленности и торговли республики Ирина Фролова.На главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" Крым подписал два ключевых соглашения о сотрудничестве – с Челябинской областью и промышленным кластером Республики Татарстан. Документы направлены на расширение кооперации в области автоматизации производства, машиностроения и продвижения крымской продукции за пределами региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые востребованные в Крыму профессииВласти Крыма назвали причины нехватки специалистов для работы в детсадахВ Крыму создадут полную базу вакансий

