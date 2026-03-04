Рейтинг@Mail.ru
Полусладкие розовые вина Крыма и Севастополя признаны лучшими в России
Полусладкие розовые вина Крыма и Севастополя признаны лучшими в России
Полусладкие розовые вина Крыма и Севастополя признаны лучшими в России - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Полусладкие розовые вина Крыма и Севастополя признаны лучшими в России
Роскачество признало лучшими полусладкими розовыми винами продукцию трех производителей из Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Роскачество признало лучшими полусладкими розовыми винами продукцию трех производителей из Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.В 2026 году специалисты изучили 65 образцов от 57 торговых марок, представивших продукцию из всех ключевых винодельческих регионов страны: Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Дагестана, Ростовской, Волгоградской и Самарской областейТак, лучшими полусладкими розовыми винами Роскачество признало "Сатера АП. Пино черный, Шардоне, Мускат белый, Пино серый (Пино Гри)" от производителя "Сатера" (Бахчисарайский район Крыма), а также "Розе. ТЗ "Фиолент" винодельни Бельбек Фиолент (Севастополь) и "Солнечная Долина. Розовое полусладкое" от "Солнечной долины" (Судак).Среди сухих розовых вин лучшим признано "Сира Мантра" производства "Мантра Эстейт" (Краснодарский край). Четвертое место заняло вино "Розе. Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира" от "Эссе" (Бахчисарайский район), пятое место – вино "Сакура. Пино черный" севастопольского производителя "Вино и Небо".Лучшими среди полусухих розовых вин стали "Фанагория. Розе. Саперави" от "Фанагории" (Краснодарский край), "Сира" от винодельни "Родное гнездо" (Севастополь) и "Реликта. Антей Магарачский – Мускат белый" производства "Реликта" (Кубань).По словам экспертов, большая часть розовых вин в исследовании преодолели высокую планку качества и получили оценки "медального уровня" – от 81 балла и выше.Ранее на международном конкурсе Terravino, который проходил в Израиле, севастопольские винодельни "Бельбек", Усадьба Александровская" и Инкерманский завод завоевали высокие награды.
Полусладкие розовые вина Крыма и Севастополя признаны лучшими в России

Полусладкие розовые вина Крыма и Севастополя признаны лучшими в РФ по оценке Роскачества

08:11 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Роскачество признало лучшими полусладкими розовыми винами продукцию трех производителей из Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
В 2026 году специалисты изучили 65 образцов от 57 торговых марок, представивших продукцию из всех ключевых винодельческих регионов страны: Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Дагестана, Ростовской, Волгоградской и Самарской областей
Так, лучшими полусладкими розовыми винами Роскачество признало "Сатера АП. Пино черный, Шардоне, Мускат белый, Пино серый (Пино Гри)" от производителя "Сатера" (Бахчисарайский район Крыма), а также "Розе. ТЗ "Фиолент" винодельни Бельбек Фиолент (Севастополь) и "Солнечная Долина. Розовое полусладкое" от "Солнечной долины" (Судак).
Среди сухих розовых вин лучшим признано "Сира Мантра" производства "Мантра Эстейт" (Краснодарский край). Четвертое место заняло вино "Розе. Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира" от "Эссе" (Бахчисарайский район), пятое место – вино "Сакура. Пино черный" севастопольского производителя "Вино и Небо".
Лучшими среди полусухих розовых вин стали "Фанагория. Розе. Саперави" от "Фанагории" (Краснодарский край), "Сира" от винодельни "Родное гнездо" (Севастополь) и "Реликта. Антей Магарачский – Мускат белый" производства "Реликта" (Кубань).
По словам экспертов, большая часть розовых вин в исследовании преодолели высокую планку качества и получили оценки "медального уровня" – от 81 балла и выше.
Ранее на международном конкурсе Terravino, который проходил в Израиле, севастопольские винодельни "Бельбек", Усадьба Александровская" и Инкерманский завод завоевали высокие награды.
