Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму

Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму

крым

орджоникидзе

осквернение памятников советским воинам

приговор

верховный суд крыма

новости крыма

правосудие

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Трое подростков признаны виновными в осквернении братской могилы советских воинов в Орджоникидзе. Верховный суд Крыма приговорил их к штрафам. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, юноши в июле прошлого года, в том числе 17-летний подросток, находились на территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов 1941–1942 годы", расположенном в поселке Орджоникидзе.Молодые люди вину признали, раскаялись в содеянном. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц). Суд приговорил молодых людей к штрафам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести делоДело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в судНа Украине 70 деревьев срубили за "советскость"

