Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму
Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму
Трое подростков признаны виновными в осквернении братской могилы советских воинов в Орджоникидзе. Верховный суд Крыма приговорил их к штрафам. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T15:57
2026-03-04T15:57
крым
орджоникидзе
осквернение памятников советским воинам
приговор
верховный суд крыма
новости крыма
правосудие
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Трое подростков признаны виновными в осквернении братской могилы советских воинов в Орджоникидзе. Верховный суд Крыма приговорил их к штрафам. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, юноши в июле прошлого года, в том числе 17-летний подросток, находились на территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов 1941–1942 годы", расположенном в поселке Орджоникидзе.Молодые люди вину признали, раскаялись в содеянном. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц). Суд приговорил молодых людей к штрафам.
крым
орджоникидзе
крым, орджоникидзе, осквернение памятников советским воинам, приговор, верховный суд крыма, новости крыма, правосудие
Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму

В Крыму троих подростков признали виновными в осквернении братской могилы в Орджоникидзе

15:57 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Трое подростков признаны виновными в осквернении братской могилы советских воинов в Орджоникидзе. Верховный суд Крыма приговорил их к штрафам. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По информации надзорного ведомства, юноши в июле прошлого года, в том числе 17-летний подросток, находились на территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов 1941–1942 годы", расположенном в поселке Орджоникидзе.
"Молодые люди поочередно взобрались на памятник, а свои противоправные действия снимали на камеру мобильного телефона. Видео разместили в одной из социальных сетей", – сказано в сообщении.
Молодые люди вину признали, раскаялись в содеянном. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц). Суд приговорил молодых людей к штрафам.
