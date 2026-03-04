https://crimea.ria.ru/20260304/podrostki-oshtrafovany-za-oskvernenie-bratskoy-mogily-v-krymu-1153690166.html
Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму
Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Трое подростков признаны виновными в осквернении братской могилы советских воинов в Орджоникидзе. Верховный суд Крыма приговорил их к штрафам. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, юноши в июле прошлого года, в том числе 17-летний подросток, находились на территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов 1941–1942 годы", расположенном в поселке Орджоникидзе.Молодые люди вину признали, раскаялись в содеянном. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц). Суд приговорил молодых людей к штрафам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Трое подростков признаны виновными в осквернении братской могилы советских воинов в Орджоникидзе. Верховный суд Крыма приговорил их к штрафам. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По информации надзорного ведомства, юноши в июле прошлого года, в том числе 17-летний подросток, находились на территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов 1941–1942 годы", расположенном в поселке Орджоникидзе.
"Молодые люди поочередно взобрались на памятник, а свои противоправные действия снимали на камеру мобильного телефона. Видео разместили в одной из социальных сетей", – сказано в сообщении.
Молодые люди вину признали, раскаялись в содеянном. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц). Суд приговорил молодых людей к штрафам.
