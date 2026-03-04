Рейтинг@Mail.ru
Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона
Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона
Тепловоз и два груженых вагона сошли с рельсов и опрокинулись во время маневров на путях. Инцидент произошел в Ростовской области, пострадавших нет... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Тепловоз и два груженых вагона сошли с рельсов и опрокинулись во время маневров на путях. Инцидент произошел в Ростовской области, пострадавших нет. Организована проверка. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Причины и обстоятельства устанавливаются. Пострадавших нет. В настоящее время производятся восстановительные работы, уточнили в надзорном ведомстве.2 марта в Пермском крае сошли с рельсов локомотив и 10 вагонов, пострадавших нет. При сходе с рельсов один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, ехавший по соседнему пути, в результате тот также сошел с рельсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской областиДвижение после схода вагонов в Кировской области восстановилиГрузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно
Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона

Тепловоз и два груженых вагона сошли с рельсов и опрокинулись в Ростовской области

17:50 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Тепловоз и два груженых вагона сошли с рельсов и опрокинулись во время маневров на путях. Инцидент произошел в Ростовской области, пострадавших нет. Организована проверка. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

"4 марта 2026 года на станции Заречная Северо-Кавказской железной дороги при проведении маневровых работ на пути общего пользования произошел сход двух груженых вагонов с опрокидыванием и тепловоза двумя колесными парами", – сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства устанавливаются. Пострадавших нет. В настоящее время производятся восстановительные работы, уточнили в надзорном ведомстве.
"Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – добавили в сообщении.
2 марта в Пермском крае сошли с рельсов локомотив и 10 вагонов, пострадавших нет. При сходе с рельсов один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, ехавший по соседнему пути, в результате тот также сошел с рельсов.
