Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона

Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона

Тепловоз и два груженых вагона сошли с рельсов и опрокинулись во время маневров на путях. Инцидент произошел в Ростовской области, пострадавших нет... 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Тепловоз и два груженых вагона сошли с рельсов и опрокинулись во время маневров на путях. Инцидент произошел в Ростовской области, пострадавших нет. Организована проверка. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Причины и обстоятельства устанавливаются. Пострадавших нет. В настоящее время производятся восстановительные работы, уточнили в надзорном ведомстве.2 марта в Пермском крае сошли с рельсов локомотив и 10 вагонов, пострадавших нет. При сходе с рельсов один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, ехавший по соседнему пути, в результате тот также сошел с рельсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской областиДвижение после схода вагонов в Кировской области восстановилиГрузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно

