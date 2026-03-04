https://crimea.ria.ru/20260304/plyaska-na-grablyakh-v-krymu-vysmeyali-plany-usika-stat-prezidentom-ukrainy-1153684154.html

Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Приход боксера, бывшего крымчанина Александра Усика на пост президента Украины не исключен, если на него сделает ставку Запад. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Усик ранее в интервью заявил, что еще несколько лет планирует посвятить боксерской карьере, а затем "поработать на государство". При этом он не исключил, что будет баллотироваться в президенты Украины.Как отметила Киселева, в то время как вопреки конституции Владимир Зеленский занимает кресло президента и пытается бессрочно усидеть в нем, на Западе готовятся к президентским выборам на Украине. Это подтверждают и социологические опросы, проводимые западными компаниями. В частности, согласно проведенному в феврале исследованию международной маркетинговой компании Ipsos, Усик занял второе место по уровню доверия граждан Украины (56%), уступив первую строчку лишь бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному (63%).Как показывает украинская электоральная практика, впервые баллотирующийся кандидат свою предвыборную кампанию строит на лозунгах для юго-восточного электората. Усик на эту роль подходит больше, чем Залужный, Буданов* и тем более Зеленский, считает Киселева. К этому стоит добавить высокую узнаваемость боксера и его спортивные заслуги.Она также не исключила, что за Усика может проголосовать и часть электората Западной Украины, так как увидят в нем "крымчанина, который стал патриотом". Усик в конечном итоге может стать президентом, если на эту "лошадь" в предвыборной гонке поставят западные бенефициары проекта "Украина – анти-Россия", подытожила Киселева.*Внесен в России с перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборов на Украине не будет: Зеленский опять выдвигает условияКогда на Украине восстановят конституционный строй - названо условиеПрикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине

