Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом Украины - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом Украины
Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом Украины - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом Украины
Приход боксера, бывшего крымчанина Александра Усика на пост президента Украины не исключен, если на него сделает ставку Запад. Такое мнение в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T14:09
2026-03-04T14:09
крым
новости крыма
александр усик
наталья киселева
выборы на украине
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Приход боксера, бывшего крымчанина Александра Усика на пост президента Украины не исключен, если на него сделает ставку Запад. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Усик ранее в интервью заявил, что еще несколько лет планирует посвятить боксерской карьере, а затем "поработать на государство". При этом он не исключил, что будет баллотироваться в президенты Украины.Как отметила Киселева, в то время как вопреки конституции Владимир Зеленский занимает кресло президента и пытается бессрочно усидеть в нем, на Западе готовятся к президентским выборам на Украине. Это подтверждают и социологические опросы, проводимые западными компаниями. В частности, согласно проведенному в феврале исследованию международной маркетинговой компании Ipsos, Усик занял второе место по уровню доверия граждан Украины (56%), уступив первую строчку лишь бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному (63%).Как показывает украинская электоральная практика, впервые баллотирующийся кандидат свою предвыборную кампанию строит на лозунгах для юго-восточного электората. Усик на эту роль подходит больше, чем Залужный, Буданов* и тем более Зеленский, считает Киселева. К этому стоит добавить высокую узнаваемость боксера и его спортивные заслуги.Она также не исключила, что за Усика может проголосовать и часть электората Западной Украины, так как увидят в нем "крымчанина, который стал патриотом". Усик в конечном итоге может стать президентом, если на эту "лошадь" в предвыборной гонке поставят западные бенефициары проекта "Украина – анти-Россия", подытожила Киселева.*Внесен в России с перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборов на Украине не будет: Зеленский опять выдвигает условияКогда на Украине восстановят конституционный строй - названо условиеПрикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине
крым, новости крыма, александр усик, наталья киселева, выборы на украине, владимир зеленский
Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом Украины

В Крыму высмеяли планы боксера Александра Усика стать президентом Украины

14:09 04.03.2026
 
© AP Photo/Kamil KrzaczynskiУкраинский боксер Александр Усик
Украинский боксер Александр Усик
© AP Photo/Kamil Krzaczynski
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Приход боксера, бывшего крымчанина Александра Усика на пост президента Украины не исключен, если на него сделает ставку Запад. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Усик ранее в интервью заявил, что еще несколько лет планирует посвятить боксерской карьере, а затем "поработать на государство". При этом он не исключил, что будет баллотироваться в президенты Украины.
Как отметила Киселева, в то время как вопреки конституции Владимир Зеленский занимает кресло президента и пытается бессрочно усидеть в нем, на Западе готовятся к президентским выборам на Украине. Это подтверждают и социологические опросы, проводимые западными компаниями. В частности, согласно проведенному в феврале исследованию международной маркетинговой компании Ipsos, Усик занял второе место по уровню доверия граждан Украины (56%), уступив первую строчку лишь бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному (63%).
"Оценивая шансы Усика и его соответствующее заявление, одни эксперты говорят о медийном хайпе, а другие рассуждают о возможной ставке не этого кандидата прежде всего со стороны Британии. И исключать такой сценарий, на мой взгляд, было бы преждевременно", – сказала эксперт.
Как показывает украинская электоральная практика, впервые баллотирующийся кандидат свою предвыборную кампанию строит на лозунгах для юго-восточного электората. Усик на эту роль подходит больше, чем Залужный, Буданов* и тем более Зеленский, считает Киселева. К этому стоит добавить высокую узнаваемость боксера и его спортивные заслуги.

"Какие-либо обещания от него о защите русскоязычных и православных граждан будут выглядеть смешно, но на всех президентских выборах на Украине такая партия для кандидатов-"первенцев" всегда была выигрышной, а украинский электорат постоянно наступал на одни и те же грабли. Так что нет достаточных оснований предполагать, что заинтересованные лица не разыграют в очередной раз такую же карту", - предположила Киселева.

Она также не исключила, что за Усика может проголосовать и часть электората Западной Украины, так как увидят в нем "крымчанина, который стал патриотом". Усик в конечном итоге может стать президентом, если на эту "лошадь" в предвыборной гонке поставят западные бенефициары проекта "Украина – анти-Россия", подытожила Киселева.
*Внесен в России с перечень террористов и экстремистов
КрымНовости КрымаАлександр УсикНаталья КиселеваВыборы на УкраинеВладимир Зеленский
 
