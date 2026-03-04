Рейтинг@Mail.ru
Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/pentagon-otvetil-rossii-i-knr-na-zayavleniya-ob-operatsii-v-irane--glavnoe-1153693507.html
Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное
Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное
США продолжат наносить удары по Ирану минимум еще в течение ближайших двух суток. Для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак, у них нет РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. США продолжат наносить удары по Ирану минимум еще в течение ближайших двух суток. Для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак, у них нет ответных сообщений. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, указав, что проблема не в Москве и Пекине, а в "ядерных амбициях" Тегерана.По словам Хегсета, США считают, что Иран изначально не намеревался заключать ядерную сделку. Он также считает, что Тегеран в текущих условиях якобы не способен дать скоординированный ответ на операцию американских и израильских вооруженных сил против исламской республики."Свидетельства, которые были перед нами после 12-дневной войны, говорили о том, что Иран на самом деле не собирался обсуждать ядерную сделку, которая действительно подразумевала бы, что у них не будет перспектив получить ядерную бомбу", – рассказал министр войны.Глава Пентагона рассказал журналистам, что США потопили иранский корабль торпедой. Это стало первым подобным случаем со времен Второй мировой войны."Их флот не играет роли. На самом деле вчера (3 марта – ред.) в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который думал, что он в безопасности в международных водах", – сказал он.Также, по его информации, Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек на юге Ирана, в результате которого погибли 165 детей, ранены – 95. "Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование и что мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты", – заверил журналистов Пит Хегсет.В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн заявил, что США в ближайшие 24-48 часов продолжат наносить удары по инфраструктуре и ВМС Ирана.Агрессия США и Израиля против ИранаСША и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Израиль творят произвол – МИД РоссииКозлы отпущения: кого Трамп назначит виноватым за провал операции в ИранеКонфликт на Ближнем Востоке несет угрозу России – мнение
пит хегсет, пентагон, сша, иран, обострение между ираном и сша, в мире, политика, внешняя политика, безопасность, ближний восток, новости
Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное

США продолжат бить по Ирану ближайшие дни – шеф Пентагона Хегсет

17:34 04.03.2026
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinМинистр обороны США Пит Хегсет выступает на пресс-брифинге в Пентагоне
Министр обороны США Пит Хегсет выступает на пресс-брифинге в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo Mark Schiefelbein
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. США продолжат наносить удары по Ирану минимум еще в течение ближайших двух суток. Для России и Китая, которые призывают к скорейшему прекращению атак, у них нет ответных сообщений. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, указав, что проблема не в Москве и Пекине, а в "ядерных амбициях" Тегерана.
"У нас нет для них (РФ и Китая – ред.) послания, и их позиция, на самом деле, не является фактором в этом. Наша проблема не в них, она в ядерных амбициях Ирана", – цитирует Хегсета РИА Новости.
По словам Хегсета, США считают, что Иран изначально не намеревался заключать ядерную сделку. Он также считает, что Тегеран в текущих условиях якобы не способен дать скоординированный ответ на операцию американских и израильских вооруженных сил против исламской республики.
"Свидетельства, которые были перед нами после 12-дневной войны, говорили о том, что Иран на самом деле не собирался обсуждать ядерную сделку, которая действительно подразумевала бы, что у них не будет перспектив получить ядерную бомбу", – рассказал министр войны.
Глава Пентагона рассказал журналистам, что США потопили иранский корабль торпедой. Это стало первым подобным случаем со времен Второй мировой войны.
"Их флот не играет роли. На самом деле вчера (3 марта – ред.) в Индийском океане американская подводная лодка потопила иранский боевой корабль, который думал, что он в безопасности в международных водах", – сказал он.
Также, по его информации, Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек на юге Ирана, в результате которого погибли 165 детей, ранены – 95.
"Все, что я могу сказать, это то, что мы проводим расследование и что мы, конечно, никогда не нападаем на гражданские объекты", – заверил журналистов Пит Хегсет.
В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн заявил, что США в ближайшие 24-48 часов продолжат наносить удары по инфраструктуре и ВМС Ирана.
"В течение следующих 24-48 часов Центральное командование США продолжит наносить удары по инфраструктуре и военно-морскому потенциалу, а также продолжит оценивать наш прогресс в отношении военных объектов. Сбор этой информации требует времени", – сообщил американский генерал на брифинге в Пентагоне.

Агрессия США и Израиля против Ирана

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад. Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Пит ХегсетПентагонСШАИранОбострение между Ираном и СШАВ миреПолитикаВнешняя политикаБезопасностьБлижний ВостокНовости
 
