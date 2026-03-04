https://crimea.ria.ru/20260304/pedofila-iz-dzhankoya-prigovorili-k-13-godam-kolonii-1153690467.html
Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии
В Крыму 33-летнего педофила приговорили к 13 годам за преступление против 4-летней девочки
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Житель одного из сел Джанкойского района приговорен к 13 годам колонии за половое преступление против 4-летней внучки своей сожительницы. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
"33-летний житель Джанкойского района признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении.
В июне 2025 года мужчина, оставшись наедине в квартире с 4-летней девочкой, которая являлась внучкой его сожительницы, совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Вскоре маме девочки стало известно о преступлении в отношении дочери, и она сообщила об этом в правоохранительные органы.
По информации региональной прокуратуры, все необходимые следственные действия и экспертизы проведены, была собрана достаточная доказательственная база.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - добавили в прокуратуре.
Ранее Керченский городской суд отправил
педофила в колонию строгого режима на 12,6 лет. Жертвой преступника была его падчерица. 33 летний керчанин совершил в отношении своей 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.
