Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Житель одного из сел Джанкойского района приговорен к 13 годам колонии за половое преступление против 4-летней внучки своей сожительницы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Житель одного из сел Джанкойского района приговорен к 13 годам колонии за половое преступление против 4-летней внучки своей сожительницы. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.В июне 2025 года мужчина, оставшись наедине в квартире с 4-летней девочкой, которая являлась внучкой его сожительницы, совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Вскоре маме девочки стало известно о преступлении в отношении дочери, и она сообщила об этом в правоохранительные органы.По информации региональной прокуратуры, все необходимые следственные действия и экспертизы проведены, была собрана достаточная доказательственная база.Ранее Керченский городской суд отправил педофила в колонию строгого режима на 12,6 лет. Жертвой преступника была его падчерица. 33 летний керчанин совершил в отношении своей 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе арестовали нападавшего на девушекЖитель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетнейВ Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка

2026

