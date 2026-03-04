Рейтинг@Mail.ru
Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии
Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии
Житель одного из сел Джанкойского района приговорен к 13 годам колонии за половое преступление против 4-летней внучки своей сожительницы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Житель одного из сел Джанкойского района приговорен к 13 годам колонии за половое преступление против 4-летней внучки своей сожительницы. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.В июне 2025 года мужчина, оставшись наедине в квартире с 4-летней девочкой, которая являлась внучкой его сожительницы, совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Вскоре маме девочки стало известно о преступлении в отношении дочери, и она сообщила об этом в правоохранительные органы.По информации региональной прокуратуры, все необходимые следственные действия и экспертизы проведены, была собрана достаточная доказательственная база.Ранее Керченский городской суд отправил педофила в колонию строгого режима на 12,6 лет. Жертвой преступника была его падчерица. 33 летний керчанин совершил в отношении своей 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.
джанкой
крым
Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии

В Крыму 33-летнего педофила приговорили к 13 годам за преступление против 4-летней девочки

16:01 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Житель одного из сел Джанкойского района приговорен к 13 годам колонии за половое преступление против 4-летней внучки своей сожительницы. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
"33-летний житель Джанкойского района признан виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении.
В июне 2025 года мужчина, оставшись наедине в квартире с 4-летней девочкой, которая являлась внучкой его сожительницы, совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Вскоре маме девочки стало известно о преступлении в отношении дочери, и она сообщила об этом в правоохранительные органы.
По информации региональной прокуратуры, все необходимые следственные действия и экспертизы проведены, была собрана достаточная доказательственная база.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - добавили в прокуратуре.
Ранее Керченский городской суд отправил педофила в колонию строгого режима на 12,6 лет. Жертвой преступника была его падчерица. 33 летний керчанин совершил в отношении своей 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия.
В Севастополе арестовали нападавшего на девушек
Житель Феодосии пойдет под суд за насилие над несовершеннолетней
В Севастополе 70-летний педофил получил 12 лет за совращение ребенка
 
