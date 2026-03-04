https://crimea.ria.ru/20260304/otkryty-prodazhi-na-letnie-poezda-v-krym--1153689175.html

Открыты продажи на летние поезда в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи на летние поезда, сегодня можно купить билеты на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика. РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T15:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи на летние поезда, сегодня можно купить билеты на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Из Москвы будут ходить шесть поездов до Симферополя, в том числе три быстрых. Это фирменный ежедневный № 28/27 "Таврия Экспресс". Также ускоренный с этого года № 18/17 - c 26 апреля он будет курсировать ежедневно, а с 28 мая трижды за четыре дня. И с 27 мая 1 раз в 4 дня по маршруту поезда № 18/17 будет ходить ускоренный двухэтажный поезд № 168/167. Кроме того, в курортный сезон из Москвы пойдут сезонные поезда до Евпатории, Феодосии и Севастополя.Из Петербурга в Крым можно будет доехать на трех поездах, они пойдут до Севастополя, Евпатории и Симферополя.В расписании курортного сезона останутся и круглогодичные поезда из Адлера, Омска и Перми. Также на маршруты вернутся сезонные поезда из Смоленска и Таганрога в Симферополь, из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Начнет курсировать новый ежедневный поезд Минеральные Воды – Симферополь.Также в летний сезон назначены 5 прицепных групп: из Владикавказа, Архангельска, Пскова, Белгорода и по новому маршрута из Оренбурга в Симферополь. Всего в курортный сезон поезда "Таврия" будут проходить через 48 российских регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из ПсковаПлюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из ТаганрогаПоезд Москва – Симферополь поменяет расписание

