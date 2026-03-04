Рейтинг@Mail.ru
Открыты продажи на летние поезда в Крым - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/otkryty-prodazhi-na-letnie-poezda-v-krym--1153689175.html
Открыты продажи на летние поезда в Крым
Открыты продажи на летние поезда в Крым - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Открыты продажи на летние поезда в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи на летние поезда, сегодня можно купить билеты на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T15:11
2026-03-04T16:08
крым
новости крыма
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
лето в крыму
железные дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1a/1128379349_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_71fa2f6bedfed590a5995de6fd427eb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи на летние поезда, сегодня можно купить билеты на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Из Москвы будут ходить шесть поездов до Симферополя, в том числе три быстрых. Это фирменный ежедневный № 28/27 "Таврия Экспресс". Также ускоренный с этого года № 18/17 - c 26 апреля он будет курсировать ежедневно, а с 28 мая трижды за четыре дня. И с 27 мая 1 раз в 4 дня по маршруту поезда № 18/17 будет ходить ускоренный двухэтажный поезд № 168/167. Кроме того, в курортный сезон из Москвы пойдут сезонные поезда до Евпатории, Феодосии и Севастополя.Из Петербурга в Крым можно будет доехать на трех поездах, они пойдут до Севастополя, Евпатории и Симферополя.В расписании курортного сезона останутся и круглогодичные поезда из Адлера, Омска и Перми. Также на маршруты вернутся сезонные поезда из Смоленска и Таганрога в Симферополь, из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Начнет курсировать новый ежедневный поезд Минеральные Воды – Симферополь.Также в летний сезон назначены 5 прицепных групп: из Владикавказа, Архангельска, Пскова, Белгорода и по новому маршрута из Оренбурга в Симферополь. Всего в курортный сезон поезда "Таврия" будут проходить через 48 российских регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из ПсковаПлюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из ТаганрогаПоезд Москва – Симферополь поменяет расписание
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1a/1128379349_132:0:1200:801_1920x0_80_0_0_5870637e6b5a7bb56d3b42a3741f0572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", лето в крыму, железные дороги крыма
Открыты продажи на летние поезда в Крым

"Гранд Сервис Экспресс": открыты продажи на летние поезда в Крым

15:11 04.03.2026 (обновлено: 16:08 04.03.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
Из Крыма в Ростов-на-Дону запустят новые поезда
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи на летние поезда, сегодня можно купить билеты на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
"В курортный сезон в направлении полуострова Крым будут курсировать 20 поездов "Таврия": 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов", - проинформировали в пресс-службе.
Из Москвы будут ходить шесть поездов до Симферополя, в том числе три быстрых. Это фирменный ежедневный № 28/27 "Таврия Экспресс". Также ускоренный с этого года № 18/17 - c 26 апреля он будет курсировать ежедневно, а с 28 мая трижды за четыре дня. И с 27 мая 1 раз в 4 дня по маршруту поезда № 18/17 будет ходить ускоренный двухэтажный поезд № 168/167. Кроме того, в курортный сезон из Москвы пойдут сезонные поезда до Евпатории, Феодосии и Севастополя.
Из Петербурга в Крым можно будет доехать на трех поездах, они пойдут до Севастополя, Евпатории и Симферополя.
В расписании курортного сезона останутся и круглогодичные поезда из Адлера, Омска и Перми. Также на маршруты вернутся сезонные поезда из Смоленска и Таганрога в Симферополь, из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Начнет курсировать новый ежедневный поезд Минеральные Воды – Симферополь.
Также в летний сезон назначены 5 прицепных групп: из Владикавказа, Архангельска, Пскова, Белгорода и по новому маршрута из Оренбурга в Симферополь.
Всего в курортный сезон поезда "Таврия" будут проходить через 48 российских регионов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из Пскова
Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога
Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание
 
КрымНовости КрымаГранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Лето в КрымуЖелезные дороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41В апреле Аксенов начнет объезжать крымские города
16:1746 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
16:01Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии
15:57Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму
15:53В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова
15:42Что ждет рынок недвижимости в Крыму
15:31Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым
15:19В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году
15:11Открыты продажи на летние поезда в Крым
15:06"Зрада" от союзников: Борис Джонсон сделал неожиданное заявление о Крыме
14:57В России снизилось количество рецидивных преступлений
14:43Над Турцией сбили баллистическую ракету
14:32Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%
14:16США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
14:09Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом Украины
13:58Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит
13:47Как защититься от "эффекта Долиной"
13:33Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
13:27В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
13:09Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить Иран
Лента новостейМолния