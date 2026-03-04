https://crimea.ria.ru/20260304/otkryty-prodazhi-na-letnie-poezda-v-krym--1153689175.html
Открыты продажи на летние поезда в Крым
Открыты продажи на летние поезда в Крым - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Открыты продажи на летние поезда в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи на летние поезда, сегодня можно купить билеты на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T15:11
2026-03-04T15:11
2026-03-04T16:08
крым
новости крыма
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
лето в крыму
железные дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1a/1128379349_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_71fa2f6bedfed590a5995de6fd427eb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи на летние поезда, сегодня можно купить билеты на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Из Москвы будут ходить шесть поездов до Симферополя, в том числе три быстрых. Это фирменный ежедневный № 28/27 "Таврия Экспресс". Также ускоренный с этого года № 18/17 - c 26 апреля он будет курсировать ежедневно, а с 28 мая трижды за четыре дня. И с 27 мая 1 раз в 4 дня по маршруту поезда № 18/17 будет ходить ускоренный двухэтажный поезд № 168/167. Кроме того, в курортный сезон из Москвы пойдут сезонные поезда до Евпатории, Феодосии и Севастополя.Из Петербурга в Крым можно будет доехать на трех поездах, они пойдут до Севастополя, Евпатории и Симферополя.В расписании курортного сезона останутся и круглогодичные поезда из Адлера, Омска и Перми. Также на маршруты вернутся сезонные поезда из Смоленска и Таганрога в Симферополь, из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Начнет курсировать новый ежедневный поезд Минеральные Воды – Симферополь.Также в летний сезон назначены 5 прицепных групп: из Владикавказа, Архангельска, Пскова, Белгорода и по новому маршрута из Оренбурга в Симферополь. Всего в курортный сезон поезда "Таврия" будут проходить через 48 российских регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым летом запустят беспересадочные вагоны из ПсковаПлюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из ТаганрогаПоезд Москва – Симферополь поменяет расписание
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/1a/1128379349_132:0:1200:801_1920x0_80_0_0_5870637e6b5a7bb56d3b42a3741f0572.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", лето в крыму, железные дороги крыма
Открыты продажи на летние поезда в Крым
"Гранд Сервис Экспресс": открыты продажи на летние поезда в Крым
15:11 04.03.2026 (обновлено: 16:08 04.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи на летние поезда, сегодня можно купить билеты на 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
"В курортный сезон в направлении полуострова Крым будут курсировать 20 поездов "Таврия": 11 круглогодичных и 9 сезонных, а также пять беспересадочных групп вагонов", - проинформировали в пресс-службе.
Из Москвы будут ходить шесть поездов до Симферополя, в том числе три быстрых. Это фирменный ежедневный № 28/27 "Таврия Экспресс". Также ускоренный с этого года № 18/17 - c 26 апреля он будет курсировать ежедневно, а с 28 мая трижды за четыре дня. И с 27 мая 1 раз в 4 дня по маршруту поезда № 18/17 будет ходить ускоренный двухэтажный поезд № 168/167. Кроме того, в курортный сезон из Москвы пойдут сезонные поезда до Евпатории, Феодосии и Севастополя.
Из Петербурга в Крым можно будет доехать на трех поездах, они пойдут до Севастополя, Евпатории и Симферополя.
В расписании курортного сезона останутся и круглогодичные поезда из Адлера, Омска и Перми. Также на маршруты вернутся сезонные поезда из Смоленска и Таганрога в Симферополь, из Мурманска и Челябинска в Севастополь. Начнет курсировать новый ежедневный поезд Минеральные Воды – Симферополь.
Также в летний сезон назначены 5 прицепных групп: из Владикавказа, Архангельска, Пскова, Белгорода и по новому маршрута из Оренбурга в Симферополь.
Всего в курортный сезон поезда "Таврия" будут проходить через 48 российских регионов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: