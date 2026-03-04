Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить

https://crimea.ria.ru/20260304/obmanuli-krymchan-na-5-mln-rubley-troikh-zhiteley-tatarstana-budut-sudit-1153676436.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанут трое жителей Татарстана за содействие обману пенсионеров почти на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным следствия, злоумышленники работали в интересах онлайн-мошенников, обзванивавших пенсионеров под видом правоохранителей. Незнакомцы сообщали потерпевшим, будто бы те спонсируют запрещенные организации, а затем убеждали передавать все имеющиеся накопления посыльному для последующего декларирования.От действий аферистов пострадали четверо пенсионеров из Симферопольского района, Керчи, Евпатории и Джанкое. Причиненный им ущерб составил около пяти миллионов рублей.Соучастников аферы задержали правоохранители после того, как они завладели деньгами 71-летнего мужчины из Симферопольского района.Материалы направлены в суд. Двое фигурантов заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанут трое жителей Татарстана за содействие обману пенсионеров почти на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Республики Татарстан в возрасте от 40 до 50 лет, оказывавших содействие дистанционным аферистам в обмане пожилых крымчан", - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники работали в интересах онлайн-мошенников, обзванивавших пенсионеров под видом правоохранителей. Незнакомцы сообщали потерпевшим, будто бы те спонсируют запрещенные организации, а затем убеждали передавать все имеющиеся накопления посыльному для последующего декларирования.
От действий аферистов пострадали четверо пенсионеров из Симферопольского района, Керчи, Евпатории и Джанкое. Причиненный им ущерб составил около пяти миллионов рублей.
Соучастников аферы задержали правоохранители после того, как они завладели деньгами 71-летнего мужчины из Симферопольского района.
Материалы направлены в суд. Двое фигурантов заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
