Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить

Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить

В Крыму перед судом предстанут трое жителей Татарстана за содействие обману пенсионеров почти на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T12:00

2026-03-04T12:00

2026-03-04T12:00

мошенничество

крым

новости крыма

закон и право

мвд по республике крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанут трое жителей Татарстана за содействие обману пенсионеров почти на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным следствия, злоумышленники работали в интересах онлайн-мошенников, обзванивавших пенсионеров под видом правоохранителей. Незнакомцы сообщали потерпевшим, будто бы те спонсируют запрещенные организации, а затем убеждали передавать все имеющиеся накопления посыльному для последующего декларирования.От действий аферистов пострадали четверо пенсионеров из Симферопольского района, Керчи, Евпатории и Джанкое. Причиненный им ущерб составил около пяти миллионов рублей.Соучастников аферы задержали правоохранители после того, как они завладели деньгами 71-летнего мужчины из Симферопольского района.Материалы направлены в суд. Двое фигурантов заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковПенсионерки в Крыму отдали 2,5 млн мошенникам для "перерасчета пенсии" Хотели в театр: крымчане за неделю отдали мошенникам 33 миллиона

