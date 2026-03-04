Рейтинг@Mail.ru
Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить
Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить
Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить
В Крыму перед судом предстанут трое жителей Татарстана за содействие обману пенсионеров почти на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанут трое жителей Татарстана за содействие обману пенсионеров почти на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По данным следствия, злоумышленники работали в интересах онлайн-мошенников, обзванивавших пенсионеров под видом правоохранителей. Незнакомцы сообщали потерпевшим, будто бы те спонсируют запрещенные организации, а затем убеждали передавать все имеющиеся накопления посыльному для последующего декларирования.От действий аферистов пострадали четверо пенсионеров из Симферопольского района, Керчи, Евпатории и Джанкое. Причиненный им ущерб составил около пяти миллионов рублей.Соучастников аферы задержали правоохранители после того, как они завладели деньгами 71-летнего мужчины из Симферопольского района.Материалы направлены в суд. Двое фигурантов заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
мошенничество, крым, новости крыма, закон и право, мвд по республике крым
Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить

В Крыму будут судить троих жителей Татарстана за обман пенсионеров на 5 млн рублей

12:00 04.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанут трое жителей Татарстана за содействие обману пенсионеров почти на пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Республики Татарстан в возрасте от 40 до 50 лет, оказывавших содействие дистанционным аферистам в обмане пожилых крымчан", - говорится в сообщении.
По данным следствия, злоумышленники работали в интересах онлайн-мошенников, обзванивавших пенсионеров под видом правоохранителей. Незнакомцы сообщали потерпевшим, будто бы те спонсируют запрещенные организации, а затем убеждали передавать все имеющиеся накопления посыльному для последующего декларирования.
От действий аферистов пострадали четверо пенсионеров из Симферопольского района, Керчи, Евпатории и Джанкое. Причиненный им ущерб составил около пяти миллионов рублей.
Соучастников аферы задержали правоохранители после того, как они завладели деньгами 71-летнего мужчины из Симферопольского района.
Материалы направлены в суд. Двое фигурантов заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
