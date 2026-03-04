Рейтинг@Mail.ru
Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
Обломки украинских беспилотников упали на территорию трех санаториев в селе Кабардинка в Геленджике. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Обломки украинских беспилотников упали на территорию трех санаториев в селе Кабардинка в Геленджике. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Днем в среду сирены системы оповещения были запущены в Новороссийске, Анапе и других городах края из-за угрозы атаки беспилотников. Кроме того, на фоне тревоги введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Краснодара.Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. добавили в оперативном штабе. Сейчас на местах работают экстренные и специальные службы.Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 8 утра до 16:00 над Краснодарским краем было уничтожено 14 БПЛА.
Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике

В Геленджике обломки украинских беспилотников упали на территорию трех санаториев

16:55 04.03.2026 (обновлено: 17:30 04.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Обломки украинских беспилотников упали на территорию трех санаториев в селе Кабардинка в Геленджике. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Днем в среду сирены системы оповещения были запущены в Новороссийске, Анапе и других городах края из-за угрозы атаки беспилотников. Кроме того, на фоне тревоги введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Краснодара.
"Фрагменты беспилотников упали на территории трех санаториев. В двух из них туристы не проживали, в третьем – гостей на время отражения атаки эвакуировали в безопасное место", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. добавили в оперативном штабе.
Сейчас на местах работают экстренные и специальные службы.
"Возгораний зафиксировано не было. Ожидаем специалистов Росгвардии для проведения обезвреживания элемента взрывного устройства. Территория оцеплена", - уточнил главп Геленджика Алексей Богодистов.
Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 8 утра до 16:00 над Краснодарским краем было уничтожено 14 БПЛА.
