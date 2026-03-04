https://crimea.ria.ru/20260304/oblomki-bespilotnikov-upali-na-territorii-sanatoriev-v-gelendzhike-1153692341.html
Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
Обломки украинских беспилотников упали на территорию трех санаториев в селе Кабардинка в Геленджике. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T16:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Обломки украинских беспилотников упали на территорию трех санаториев в селе Кабардинка в Геленджике. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Днем в среду сирены системы оповещения были запущены в Новороссийске, Анапе и других городах края из-за угрозы атаки беспилотников. Кроме того, на фоне тревоги введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Краснодара.Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. добавили в оперативном штабе. Сейчас на местах работают экстренные и специальные службы.Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 8 утра до 16:00 над Краснодарским краем было уничтожено 14 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морейВ Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛАДесятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха
