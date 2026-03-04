https://crimea.ria.ru/20260304/nepriemlemyy-uscherb-ssha-i-katastrofa-dlya-izrailya--kak-budet-mstit-iran-1153676197.html

Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить Иран

Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить Иран

2026-03-04T13:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Учитывая личность предполагаемого верховного лидера исламской республики, месть Ирана – это бескомпромиссная борьба со стремлением нанести неприемлемый ущерб США и добиться катастрофы для Израиля. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический обозреватель Андрей Перла.Иран будет дратьсяНакануне в некоторых СМИ появилась информация, что новым верховным лидером Ирана избран сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи, но Тегеран официально этого не подтверждал.По словам Перлы, тот факт, что Тегеран демонстративно готов выбрать рахабом человека, олицетворяющего собой полную преемственность курсу, который проводил его отец, означает непримиримость и бескомпромиссность по отношению к тем, кто объявлен врагами Исламской Республики Иран (ИРИ).Неприемлемый ущерб для СШАУдар непосредственно по руководству ИРИ, убийство Хаменеи и членов его семьи вместо того, чтобы напугать и склонить к компромиссу, в Иране восприняли как сигнал о том, что договариваться не с кем и не о чем. Как доказательство того, что "американцы и израильтяне только и делают, что нарушают правила, и используют переговоры только для того, чтобы отвлечь внимание и ударить с фланга или в спину", добавил политолог.Поэтому Иран намерен не просто драться – он будет стремиться нанести своим противникам "неприемлемый ущерб" – такое понятие присутствует в американской военной стратегии, подчеркнул собеседник.Именно поэтому Иран последовательно наносит удары по Бахрейну, Катару, Кувейту, Арабским Эмиратам, в частности Дубаю, по Саудовской Аравии, отметил политолог.Нападение на Иран может дорого обойтись США и Европе – мнениеЦифры уже не важныВсе эти удары, по словам гостя эфира, делают невозможным или очень сильно затрудняют экспорт нефти и сжиженного природного газа из монархий – в Катаре, например, производство уже остановлено, отметил политолог. При этом стоимость фьючерса на природный газ в Европе уже подскочила в моменте на 50%, а в среднем на 30%, напомнил собеседник.Кроме этого, у Ирана есть возможность заблокировать Ормузский пролив, что, судя по вчерашним сообщениям, уже сделано, и "минувшей ночью даже промелькнуло сообщение, что десять танкеров различных государств в Ормузском проливе было потоплено", добавил политобозреватель.Для всего мира это значит глобальное повышение стоимости энергоносителей – до 120 и даже 150 долларов за баррель, то есть таких значений после сотни, когда цифры уже неважны, потому что губительны, подчеркивает эксперт."Потому что любое превышение над 80 долларами за баррель уже замедляет мировую экономику, кроме экономики стран-экспортеров, в частности России", – заметил гость эфира.Иран заблокировал Ормузский пролив: чем это обернется для СШАТрамп в цугцвангеВсе это не может нравиться США в целом и американскому лидеру Дональду Трампу в частности, но он уже не может просто отступить, считает эксперт.Трамп "закончил восемь войн": почему не ладится с Украиной – мнениеПо словам эксперта, если конфликте с Ираном Трамп не выигрывает, то на выборах осенью в Конгресс его партия проваливается, "и на этом, собственно, Трамп закончится"."Но как он будет выползать из этого, я лично пока не могу себе представить. Особенно если учесть, что отступление США будет чудовищным поражением для Израиля – именно во взаимоотношениях с теми самыми арабскими государствами, и это очень опасно", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Израиль пообещал ликвидировать преемника ХаменеиИран пригрозил "открыть врата ада" для США и ИзраиляКозлы отпущения: кого Трамп назначит виноватым за провал операции в Иране

