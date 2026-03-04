https://crimea.ria.ru/20260304/nazvany-sroki-sdachi-ege-v-2026-godu-1153694267.html

Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году

Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году

Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T18:06

2026-03-04T18:06

2026-03-04T18:06

сергей кравцов

егэ

экзамены

образование в россии

высшее образование

новости

общество

минпросвещения рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404917_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf9ae1a187bc33337533b9c9154eb253.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.Дополнительными днями для пересдачи одного из предметов определены 8 и 9 июля. В исторических регионах и школах приграничья выпускникам будет предоставлена возможность выбора: сдавать ЕГЭ или внутришкольный экзамен. По результатам школьных экзаменов можно будет поступить в вузы через их внутренние вступительные испытания.По его данным, доля ребят, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы составила рекордные 36,5%. Это на 3,5% выше, чем в прошлом году. На 25% больше школьников выбрали физику. Число сдающих информатику выросло на 6%, биологию – на 8%, химию – на 11% в сравнении с прошлым годом.В целом, по словам Кравцова, подготовка к сдаче ЕГЭ и основного государственного экзамена идет в штатном режиме, в соответствии с утвержденным планом. "Здесь для нас приоритет — безопасность и объективность. Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на Госуслугах. Речь о возможности пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию", - заключил Кравцов.Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сбор заявлений завершен, сообщал ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузовНовый вектор государственных экзаменов: важные изменения 2026 годаВ России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, егэ, экзамены, образование в россии, высшее образование, новости, общество, минпросвещения рф