Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году
Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году
Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.Дополнительными днями для пересдачи одного из предметов определены 8 и 9 июля. В исторических регионах и школах приграничья выпускникам будет предоставлена возможность выбора: сдавать ЕГЭ или внутришкольный экзамен. По результатам школьных экзаменов можно будет поступить в вузы через их внутренние вступительные испытания.По его данным, доля ребят, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы составила рекордные 36,5%. Это на 3,5% выше, чем в прошлом году. На 25% больше школьников выбрали физику. Число сдающих информатику выросло на 6%, биологию – на 8%, химию – на 11% в сравнении с прошлым годом.В целом, по словам Кравцова, подготовка к сдаче ЕГЭ и основного государственного экзамена идет в штатном режиме, в соответствии с утвержденным планом. "Здесь для нас приоритет — безопасность и объективность. Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на Госуслугах. Речь о возможности пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию", - заключил Кравцов.Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сбор заявлений завершен, сообщал ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузовНовый вектор государственных экзаменов: важные изменения 2026 годаВ России хотят заблокировать готовые домашние задания в интернете
Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году
В России основной период сдачи ЕГЭ начнется с 1 июня и продлится до 7 июля – Кравцов
