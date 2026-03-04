Рейтинг@Mail.ru
Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/nazvany-sroki-sdachi-ege-v-2026-godu-1153694267.html
Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году
Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году
Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.Дополнительными днями для пересдачи одного из предметов определены 8 и 9 июля. В исторических регионах и школах приграничья выпускникам будет предоставлена возможность выбора: сдавать ЕГЭ или внутришкольный экзамен. По результатам школьных экзаменов можно будет поступить в вузы через их внутренние вступительные испытания.По его данным, доля ребят, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы составила рекордные 36,5%. Это на 3,5% выше, чем в прошлом году. На 25% больше школьников выбрали физику. Число сдающих информатику выросло на 6%, биологию – на 8%, химию – на 11% в сравнении с прошлым годом.В целом, по словам Кравцова, подготовка к сдаче ЕГЭ и основного государственного экзамена идет в штатном режиме, в соответствии с утвержденным планом. "Здесь для нас приоритет — безопасность и объективность. Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на Госуслугах. Речь о возможности пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию", - заключил Кравцов.Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сбор заявлений завершен, сообщал ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Новости
сергей кравцов, егэ, экзамены, образование в россии, высшее образование
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Основной период сдачи Единого государственного экзамена в России начнется с 1 июня и продлится до 7 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.
"Досрочный этап пройдет с 20 марта по 20 апреля для тех, кто по объективным причинам не может сдать экзамен в основной период. Основной начнется с 1 июня и продлится до 7 июля", - сказал министр.
Дополнительными днями для пересдачи одного из предметов определены 8 и 9 июля.
В исторических регионах и школах приграничья выпускникам будет предоставлена возможность выбора: сдавать ЕГЭ или внутришкольный экзамен. По результатам школьных экзаменов можно будет поступить в вузы через их внутренние вступительные испытания.

"Сбор заявлений на сдачу ЕГЭ завершился второго февраля. Общее количество сдающих школьников в этом году – 750 тысяч. И уже сегодня можно сказать, какие самые популярные предметы… Растет интерес к изучению истории, к профильной математике и естественно-научным предметам", - продолжил глава Минпросвещения.

По его данным, доля ребят, выбравших профильную математику и естественно-научные предметы составила рекордные 36,5%. Это на 3,5% выше, чем в прошлом году. На 25% больше школьников выбрали физику. Число сдающих информатику выросло на 6%, биологию – на 8%, химию – на 11% в сравнении с прошлым годом.
В целом, по словам Кравцова, подготовка к сдаче ЕГЭ и основного государственного экзамена идет в штатном режиме, в соответствии с утвержденным планом.
"Здесь для нас приоритет — безопасность и объективность. Совместно с Рособрнадзором будем организовывать работы над новыми сервисами на Госуслугах. Речь о возможности пройти пробный экзамен, подать заявление на сдачу ЕГЭ, посмотреть свои результаты и при необходимости подать апелляцию", - заключил Кравцов.
Почти 750 тысяч человек планируют сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году, сбор заявлений завершен, сообщал ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
