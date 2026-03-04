Рейтинг@Mail.ru
Над Турцией сбили баллистическую ракету - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Над Турцией сбили баллистическую ракету
Над Турцией сбили баллистическую ракету - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Над Турцией сбили баллистическую ракету
Над Турцией сбили баллистическую ракету, предположительно запущенную из Ирана. Об этом сообщает Минобороны Турции.
2026-03-04T14:43
2026-03-04T15:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Над Турцией сбили баллистическую ракету, предположительно запущенную из Ирана. Об этом сообщает Минобороны Турции.Осколки сбитой ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай, никто не пострадал, отметило ведомство.В министерстве подчеркнули, что Турция сохраняет за собой право ответить на любую враждебную атаку и продолжает консультации с НАТО и другими союзниками. Анкара призывает все стороны конфликта к деэскалации, отметили в ведомстве.США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, баллистическая ракета, турция, происшествия
Над Турцией сбили баллистическую ракету

Баллистическую ракету сбили над Турцией

14:43 04.03.2026 (обновлено: 15:05 04.03.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Над Турцией сбили баллистическую ракету, предположительно запущенную из Ирана. Об этом сообщает Минобороны Турции.
"Силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, своевременно перехватили и нейтрализовали баллистическую ракету, запущенную из Ирана, и направлявшуюся в турецкое воздушное пространство после того, как она прошла через воздушные пространства Ирака и Сирии", – говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Осколки сбитой ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай, никто не пострадал, отметило ведомство.
В министерстве подчеркнули, что Турция сохраняет за собой право ответить на любую враждебную атаку и продолжает консультации с НАТО и другими союзниками. Анкара призывает все стороны конфликта к деэскалации, отметили в ведомстве.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп в свою очередь объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.
Удары также были нанесены по Ливану. В результате этих атак в Бейруте погиб глава парламентского блока "Хезболла" Мухаммед Раад.
Тегеран и "Хезболла" в ответ атакуют израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. Иран также заблокировал Ормузский пролив – важный маршрут экспорта нефти и газа. Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредило, что все суда при попытке пройти проливом будут сожжены.
В воскресенье стало известно, что в результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что также были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), глава минобороны, секретарь совета безопасности и еще несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана. Временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана стал Алиреза Арафи. Он будет занимать пост до выборов нового верховного лидера исламской республики.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. В телефонных разговорах с главами стран региона российский лидер подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Дональд Трамп заявил, что американские военные намерены продолжать атаки на Иран в течение четырех-пяти недель, и добавил, что у США есть возможности проводить операцию "более длительный период". Он также призывал КСИР, иранскую армию и полицию сложить оружие.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что, убив верховного лидера, Израиль и США объявили войну мусульманам по всему миру. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи исключил смену режима в стране, назвав цель США и Израиля "невыполнимой миссией".
НовостиБаллистическая ракетаТурцияПроисшествия
 
