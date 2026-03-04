https://crimea.ria.ru/20260304/million-uchebnykh-mest--putin-rasskazal-o-modernizatsii-shkol-i-detsadov-1153692843.html

Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов

Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Более 940 миллионов рублей направлены на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в России с 2019 года. Об этом проинформировал президент страны Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах.Кроме того, 650 школьных зданий за последние четыре года были капитально отремонтированы, добавил Путин. Также в строй введены почти 1 700 зданий детских садов, рассчитанных на посещение 248 тысяч детей."С прошлого года была запущена программа капитального ремонта зданий дошкольных организаций. Уже модернизировано 267 таких объектов общей вместимостью почти 47 тысяч мест. Безусловно, будем и дальше вести эту работу, повышать доступность дошкольного обучения", - заявил глава государства.В Крыму в этом году откроют свои двери для учащихся четыре новые школы общей вместимостью 2250 мест, сообщал ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом годуВо вторую смену учатся 20 тысяч детей КрымаНовый устный экзамен в школах России станет допуском к ОГЭ

