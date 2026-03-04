Рейтинг@Mail.ru
Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/million-uchebnykh-mest--putin-rasskazal-o-modernizatsii-shkol-i-detsadov-1153692843.html
Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов
Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов
Более 940 миллионов рублей направлены на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в России с 2019 года. Об этом проинформировал... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T17:12
2026-03-04T17:14
владимир путин (политик)
россия
образование в россии
школа
детский сад
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/04/1131854787_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_baad5da8b967c74c5f3ae626c4d99ba6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Более 940 миллионов рублей направлены на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в России с 2019 года. Об этом проинформировал президент страны Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах.Кроме того, 650 школьных зданий за последние четыре года были капитально отремонтированы, добавил Путин. Также в строй введены почти 1 700 зданий детских садов, рассчитанных на посещение 248 тысяч детей."С прошлого года была запущена программа капитального ремонта зданий дошкольных организаций. Уже модернизировано 267 таких объектов общей вместимостью почти 47 тысяч мест. Безусловно, будем и дальше вести эту работу, повышать доступность дошкольного обучения", - заявил глава государства.В Крыму в этом году откроют свои двери для учащихся четыре новые школы общей вместимостью 2250 мест, сообщал ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом годуВо вторую смену учатся 20 тысяч детей КрымаНовый устный экзамен в школах России станет допуском к ОГЭ
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/04/1131854787_124:0:1261:853_1920x0_80_0_0_5a44d8c21caff467382de57b4616ccfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, образование в россии, школа, детский сад, новости, общество
Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов

В России на модернизацию школ и детсадов за 5 лет направили более 940 млн рублей - Путин

17:12 04.03.2026 (обновлено: 17:14 04.03.2026)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Кировской школе №1 Кировского района открылись новые корпуса, рассчитанные на 550 учащихся
В Кировской школе №1 Кировского района открылись новые корпуса, рассчитанные на 550 учащихся
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Более 940 миллионов рублей направлены на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в России с 2019 года. Об этом проинформировал президент страны Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах.

"С 2019 года на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках целого ряда государственных программ и проектов только из федерального бюджета было направлено порядка 940 млрд рублей. За счет этих средств в том числе построено более 1 700 новых зданий школ. В результате создано свыше 1 млн учебных мест", - сказал президент.

Кроме того, 650 школьных зданий за последние четыре года были капитально отремонтированы, добавил Путин. Также в строй введены почти 1 700 зданий детских садов, рассчитанных на посещение 248 тысяч детей.
"С прошлого года была запущена программа капитального ремонта зданий дошкольных организаций. Уже модернизировано 267 таких объектов общей вместимостью почти 47 тысяч мест. Безусловно, будем и дальше вести эту работу, повышать доступность дошкольного обучения", - заявил глава государства.
В Крыму в этом году откроют свои двери для учащихся четыре новые школы общей вместимостью 2250 мест, сообщал ранее председатель парламента республики Владимир Константинов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
Во вторую смену учатся 20 тысяч детей Крыма
Новый устный экзамен в школах России станет допуском к ОГЭ
 
Владимир Путин (политик)РоссияОбразование в РоссииШколаДетский садНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Сийярто сможет забрать двух освобожденных венгров - Путин
19:33В Крыму обезвредили мины и снаряды
19:25Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
19:19В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
18:41В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек
18:34Путин установил штатную численность ВС России
18:27Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам
18:14Севастополь лидирует по росту зимнего турпотока
18:06Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году
17:55Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока
17:50Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона
17:45В Севастополе громко - что происходит
17:34Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное
17:29Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России
17:19Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей
17:12Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов
17:06Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди
16:55Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
16:41Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма
16:1746 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
Лента новостейМолния