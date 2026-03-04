https://crimea.ria.ru/20260304/marshrutka-stolknulas-s-furoy-v-podmoskove---dvoe-pogibli-i-shest-raneny-1153669676.html
Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены
Два человека погибли и шесть получили различные травмы в результате столкновения грузовика с маршруткой в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном управлении МВД РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шесть получили различные травмы в результате столкновения грузовика с маршруткой в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.Смертельная авария произошла в среду утром в городском округе Пушкино.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось, что жителя Феодосии будут судить за ДТП на трассе "Таврида", в котором погиб водитель иномарки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на КубаниАвтобус въехал в грузовик на трассе в Крым – пострадали четвероВыехал на пути: двое пострадали в столкновении авто и поезда на Кубани
