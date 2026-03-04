Рейтинг@Mail.ru
Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены
Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены
Два человека погибли и шесть получили различные травмы в результате столкновения грузовика с маршруткой в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном управлении МВД РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T09:28
2026-03-04T09:28
подмосковье
новости
дтп
происшествия
общественный транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шесть получили различные травмы в результате столкновения грузовика с маршруткой в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.Смертельная авария произошла в среду утром в городском округе Пушкино.Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.Накануне сообщалось, что жителя Феодосии будут судить за ДТП на трассе "Таврида", в котором погиб водитель иномарки.
подмосковье
Новости
ru-RU
подмосковье, новости, дтп, происшествия, общественный транспорт
Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены

Два человека погибли и шесть травмированы в ДТП с фурой и маршруткой в Подмосковье

09:28 04.03.2026
 
© Подмосковная полицияДва человека погибли и шесть травмированы в ДТП с фурой и маршруткой в Подмосковье
Два человека погибли и шесть травмированы в ДТП с фурой и маршруткой в Подмосковье
© Подмосковная полиция
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли и шесть получили различные травмы в результате столкновения грузовика с маршруткой в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.
Смертельная авария произошла в среду утром в городском округе Пушкино.

"По предварительной информации, произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля. В результате ДТП 2 человека погибли. В настоящее время 6 граждан обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что жителя Феодосии будут судить за ДТП на трассе "Таврида", в котором погиб водитель иномарки.
ПодмосковьеНовостиДТППроисшествияОбщественный транспорт
 
