Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
В Крыму задержали местного жителя, который передавал украинской военной разведке данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ и докладывал... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму задержали местного жителя, который передавал украинской военной разведке данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ и докладывал противнику о социально-политической обстановке на полуострове. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю."В Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", - говорится в сообщении. Кроме того, мужчина публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал граждан к диверсиям и терактам против России, а также отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и участниках специальной военной операции.В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по обвинению в госизмене, публичных призывах к терактам и пропаганде терроризма. В УФСБ отметили, что за последние две недели в Крыму это уже шестой случай выявления и пресечения противоправной деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения по оказанию помощи украинским спецслужбам. Ранее сотрудники ФСБ задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.
крым
бахчисарайский район
Новости
Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове

В Крыму задержали мужчину за передачу Киеву данных о местах дислокации российских войск

09:52 04.03.2026 (обновлено: 10:03 04.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму задержали местного жителя, который передавал украинской военной разведке данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ и докладывал противнику о социально-политической обстановке на полуострове. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"В Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурант через мессенджер установил связь с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины и передавал ему сведения о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ, по которым впоследствии противником наносились удары. Также он передавал противнику информацию социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации.
Кроме того, мужчина публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал граждан к диверсиям и терактам против России, а также отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и участниках специальной военной операции.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по обвинению в госизмене, публичных призывах к терактам и пропаганде терроризма.
В УФСБ отметили, что за последние две недели в Крыму это уже шестой случай выявления и пресечения противоправной деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения по оказанию помощи украинским спецслужбам.
Ранее сотрудники ФСБ задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.
