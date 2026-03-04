https://crimea.ria.ru/20260304/krymchanin-slival-kievu-mesta-dislokatsii-voysk-rf-na-poluostrove-1153670227.html
Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
В Крыму задержали местного жителя, который передавал украинской военной разведке данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ и докладывал... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T09:52
2026-03-04T09:52
2026-03-04T10:03
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
шпионаж
бахчисарайский район
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904155_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_595bd8480eac213af9dc027c76b68500.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму задержали местного жителя, который передавал украинской военной разведке данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ и докладывал противнику о социально-политической обстановке на полуострове. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю."В Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", - говорится в сообщении. Кроме того, мужчина публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал граждан к диверсиям и терактам против России, а также отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и участниках специальной военной операции.В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по обвинению в госизмене, публичных призывах к терактам и пропаганде терроризма. В УФСБ отметили, что за последние две недели в Крыму это уже шестой случай выявления и пресечения противоправной деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения по оказанию помощи украинским спецслужбам. Ранее сотрудники ФСБ задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в РоссииФигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
крым
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904155_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d4f8b23eb1db694274bb45df24ec46ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, шпионаж, бахчисарайский район, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
В Крыму задержали мужчину за передачу Киеву данных о местах дислокации российских войск
09:52 04.03.2026 (обновлено: 10:03 04.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму задержали местного жителя, который передавал украинской военной разведке данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ и докладывал противнику о социально-политической обстановке на полуострове. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"В Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурант через мессенджер установил связь с сотрудником главного управления разведки министерства обороны Украины и передавал ему сведения о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ, по которым впоследствии противником наносились удары. Также он передавал противнику информацию социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации.
Кроме того, мужчина публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал граждан к диверсиям и терактам против России, а также отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и участниках специальной военной операции.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по обвинению в госизмене, публичных призывах к терактам и пропаганде терроризма.
В УФСБ отметили, что за последние две недели в Крыму это уже шестой случай выявления и пресечения противоправной деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения по оказанию помощи украинским спецслужбам.
Ранее сотрудники ФСБ задержали членов ячейки международной террористической организации
, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: