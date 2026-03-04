https://crimea.ria.ru/20260304/krymchanin-slival-kievu-mesta-dislokatsii-voysk-rf-na-poluostrove-1153670227.html

Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму задержали местного жителя, который передавал украинской военной разведке данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ и докладывал противнику о социально-политической обстановке на полуострове. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю."В Бахчисарайском районе Республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", - говорится в сообщении. Кроме того, мужчина публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал граждан к диверсиям и терактам против России, а также отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и участниках специальной военной операции.В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по обвинению в госизмене, публичных призывах к терактам и пропаганде терроризма. В УФСБ отметили, что за последние две недели в Крыму это уже шестой случай выявления и пресечения противоправной деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения по оказанию помощи украинским спецслужбам. Ранее сотрудники ФСБ задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в РоссииФигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт

