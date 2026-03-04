Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам
18:27 04.03.2026 (обновлено: 18:29 04.03.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крым перевыполнил среднероссийский показатель по строительству и вводу недвижимости. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании членов правительства с президентом страны Владимиром Путиным.
"По показателю ввода общей недвижимости среднероссийские значение перевыполнили 21 регион. Вот у нас Крым, например, перевыполнил показатель среднероссийский, несмотря на всю сложность ситуации, население, инвесторы продолжают инвестировать", – доложил Хуснуллин президенту.
По его словам, в целом по России в 2025 году обеспечен максимальный ввод жилой и нежилой недвижимости – почти 150 млн квадратных метров. Это на 2,4% больше показателя 2024 года, и вообще – самый большой ввод построенной инфраструктуры в стране за новейшую историю с 2000 года.
"Кроме этого, нам удалось в числе инфраструктуры 41,5 млн квадратных метров ввести нежилой недвижимости. Это и садики, школы, больницы, промышленность. Коммерческая недвижимость — это на 8% выше уровня прошлого года и тоже самый большой объем", - сказал вице-премьер.
В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. Об этом сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.
