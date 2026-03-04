Рейтинг@Mail.ru
Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/krym-perevypolnil-srednerossiyskiy-pokazatel-po-stroykam-1153695284.html
Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам
Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам
Крым перевыполнил среднероссийский показатель по строительству и вводу недвижимости. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании членов... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T18:27
2026-03-04T18:29
крым
марат хуснуллин
новости крыма
строительство
правительство россии
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152377979_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cca78ca36ef6884723bbf82592ea2de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крым перевыполнил среднероссийский показатель по строительству и вводу недвижимости. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании членов правительства с президентом страны Владимиром Путиным.По его словам, в целом по России в 2025 году обеспечен максимальный ввод жилой и нежилой недвижимости – почти 150 млн квадратных метров. Это на 2,4% больше показателя 2024 года, и вообще – самый большой ввод построенной инфраструктуры в стране за новейшую историю с 2000 года.В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. Об этом сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом годуВ Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублейВ Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152377979_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_259aa29e4a28a926cce0e5a507ae91a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, марат хуснуллин, новости крыма, строительство, правительство россии, владимир путин (политик)
Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам

Крым перевыполнил среднероссийский показатель по вводу недвижимости – Хуснуллин

18:27 04.03.2026 (обновлено: 18:29 04.03.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год
В Белогорском районе завершается строительство экотехнопарка мощностью 500 тыс. тонн/год - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крым перевыполнил среднероссийский показатель по строительству и вводу недвижимости. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании членов правительства с президентом страны Владимиром Путиным.
"По показателю ввода общей недвижимости среднероссийские значение перевыполнили 21 регион. Вот у нас Крым, например, перевыполнил показатель среднероссийский, несмотря на всю сложность ситуации, население, инвесторы продолжают инвестировать", – доложил Хуснуллин президенту.
По его словам, в целом по России в 2025 году обеспечен максимальный ввод жилой и нежилой недвижимости – почти 150 млн квадратных метров. Это на 2,4% больше показателя 2024 года, и вообще – самый большой ввод построенной инфраструктуры в стране за новейшую историю с 2000 года.
"Кроме этого, нам удалось в числе инфраструктуры 41,5 млн квадратных метров ввести нежилой недвижимости. Это и садики, школы, больницы, промышленность. Коммерческая недвижимость — это на 8% выше уровня прошлого года и тоже самый большой объем", - сказал вице-премьер.
В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. Об этом сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом году
В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
В Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития
 
КрымМарат ХуснуллинНовости КрымаСтроительствоПравительство РоссииВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Сийярто сможет забрать двух освобожденных венгров - Путин
19:33В Крыму обезвредили мины и снаряды
19:25Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
19:19В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
18:41В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек
18:34Путин установил штатную численность ВС России
18:27Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам
18:14Севастополь лидирует по росту зимнего турпотока
18:06Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году
17:55Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока
17:50Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона
17:45В Севастополе громко - что происходит
17:34Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное
17:29Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России
17:19Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей
17:12Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов
17:06Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди
16:55Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
16:41Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма
16:1746 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
Лента новостейМолния