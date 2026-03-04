Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам

https://crimea.ria.ru/20260304/krym-perevypolnil-srednerossiyskiy-pokazatel-po-stroykam-1153695284.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крым перевыполнил среднероссийский показатель по строительству и вводу недвижимости. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании членов правительства с президентом страны Владимиром Путиным.По его словам, в целом по России в 2025 году обеспечен максимальный ввод жилой и нежилой недвижимости – почти 150 млн квадратных метров. Это на 2,4% больше показателя 2024 года, и вообще – самый большой ввод построенной инфраструктуры в стране за новейшую историю с 2000 года.В Крыму в текущем году возведут почти 1,3 млн квадратных метров жиля, а также построят и отремонтируют 500 километров дорог. Об этом сообщил председатель крымского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством российского вице-премьера Марата Хуснуллина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом годуВ Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублейВ Севастополе возвели 135 объектов по госпрограмме развития

