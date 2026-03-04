https://crimea.ria.ru/20260304/krestik-i-obruchalnoe-koltso-v-katakombakh-kerchi-podnyali-ostanki-partizan-1153684356.html

Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан

Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан

Нательный крестик, церковный кулон и медное обручальное кольцо – останки двух человек обнаружили поисковики в Старокарантинских каменоломнях в Керчи... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T19:25

2026-03-04T19:25

2026-03-04T19:25

керчь

эксклюзивы риа новости крым

поисковые работы

история

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

досааф

виктор густой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153684639_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_01de886aebb992a3c9851b08794c501b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Нательный крестик, церковный кулон и медное обручальное кольцо – останки двух человек обнаружили поисковики в Старокарантинских каменоломнях в Керчи. Предположительно это мирные жители либо партизаны, которые укрывались в катакомбах от фашистских захватчиков в период одной из оккупаций во время Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой.Места предполагаемых захоронений поисковики очистили от каменных завалов, грунт тщательно изучили и извлекли на поверхность останки двух взрослых человек, сообщили участники Крымского военно-патриотического спортивно-туристического клуба "Набат".Они добавили, что по найденным личным вещам нельзя сказать однозначно, что это были военные времен Великой Отечественной войны. Но по их информации, из истории каменоломен известно, что там в эти года располагался штаб партизан, как в первую оккупацию Керчи, с середины ноября по декабрь 1941 года, так и во вторую – с середины мая 42-го по начало апреля 44-го.Поисковиками было принято решение перезахоронить найденный останки в костнице, находящейся там же в каменоломнях, заключили участники клуба "Набат".Ранее сообщалось, что останки бойца Красной армии подняли поисковики на одном из склонов самой восточной части Керченского полуострова. Их обнаружили недалеко от пляжа. Скорее всего, воин получил осколочное или пулевое ранение. Есть предположение, что это был участник Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая началась в ноябре 1943 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:84-я годовщина образования Крымского фронта: как это былоЕму было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена

https://crimea.ria.ru/20251209/iz-sevastopolya-v-tadzhikistan-peredali-ostanki-voina-krasnoy-armii-1151530635.html

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, поисковые работы, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, досааф, виктор густой