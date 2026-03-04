Рейтинг@Mail.ru
Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
Нательный крестик, церковный кулон и медное обручальное кольцо – останки двух человек обнаружили поисковики в Старокарантинских каменоломнях в Керчи... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Нательный крестик, церковный кулон и медное обручальное кольцо – останки двух человек обнаружили поисковики в Старокарантинских каменоломнях в Керчи. Предположительно это мирные жители либо партизаны, которые укрывались в катакомбах от фашистских захватчиков в период одной из оккупаций во время Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой.Места предполагаемых захоронений поисковики очистили от каменных завалов, грунт тщательно изучили и извлекли на поверхность останки двух взрослых человек, сообщили участники Крымского военно-патриотического спортивно-туристического клуба "Набат".Они добавили, что по найденным личным вещам нельзя сказать однозначно, что это были военные времен Великой Отечественной войны. Но по их информации, из истории каменоломен известно, что там в эти года располагался штаб партизан, как в первую оккупацию Керчи, с середины ноября по декабрь 1941 года, так и во вторую – с середины мая 42-го по начало апреля 44-го.Поисковиками было принято решение перезахоронить найденный останки в костнице, находящейся там же в каменоломнях, заключили участники клуба "Набат".Ранее сообщалось, что останки бойца Красной армии подняли поисковики на одном из склонов самой восточной части Керченского полуострова. Их обнаружили недалеко от пляжа. Скорее всего, воин получил осколочное или пулевое ранение. Есть предположение, что это был участник Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая началась в ноябре 1943 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:84-я годовщина образования Крымского фронта: как это былоЕму было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена
керчь
Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан

19:25 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Нательный крестик, церковный кулон и медное обручальное кольцо – останки двух человек обнаружили поисковики в Старокарантинских каменоломнях в Керчи. Предположительно это мирные жители либо партизаны, которые укрывались в катакомбах от фашистских захватчиков в период одной из оккупаций во время Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости Крым рассказал командир поискового отряда "Керчь" поискового объединения "Крымский рубеж" ДОСААФ России Виктор Густой.
"В ходе методичных исследований Старокарантинских каменоломен, в одной из штолен, находящейся в непосредственной близости к месту базирования партизан, были найдены разрозненные человеческие останки", – рассказал Виктор Густой.
Места предполагаемых захоронений поисковики очистили от каменных завалов, грунт тщательно изучили и извлекли на поверхность останки двух взрослых человек, сообщили участники Крымского военно-патриотического спортивно-туристического клуба "Набат".
"Были найдены и сопутствующие предметы. Это в основном пуговицы с одежды, а также нательный крестик, церковный кулон и медное обручальное кольцо", – рассказали поисковики клуба "Набат".
Они добавили, что по найденным личным вещам нельзя сказать однозначно, что это были военные времен Великой Отечественной войны. Но по их информации, из истории каменоломен известно, что там в эти года располагался штаб партизан, как в первую оккупацию Керчи, с середины ноября по декабрь 1941 года, так и во вторую – с середины мая 42-го по начало апреля 44-го.
"Мы предполагаем, что это все же партизаны либо члены их семей. Но то, что это период Великой Отечественной войны, можно говорить точно. Об этом свидетельствуют алюминиевые пуговицы образца 40-х годов. А партизаны в то время носили именно гражданскую одежду", – уточнил Виктор Густой.
Поисковиками было принято решение перезахоронить найденный останки в костнице, находящейся там же в каменоломнях, заключили участники клуба "Набат".
Ранее сообщалось, что останки бойца Красной армии подняли поисковики на одном из склонов самой восточной части Керченского полуострова. Их обнаружили недалеко от пляжа. Скорее всего, воин получил осколочное или пулевое ранение. Есть предположение, что это был участник Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая началась в ноябре 1943 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
84-я годовщина образования Крымского фронта: как это было
Ему было 28: керченские поисковики вернули еще одно имя советского бойца
"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена
