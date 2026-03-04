https://crimea.ria.ru/20260304/kozly-otpuscheniya-kogo-tramp-naznachit-vinovatym-za-proval-operatsii-v-irane-1153666841.html

Козлы отпущения: кого Трамп назначит виноватым за провал операции в Иране

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Европейские союзники США, не поддерживающие агрессию против Ирана, могут быть назначены Вашингтоном "козлами отпущения" за американские провалы на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Он напомнил, что товарооборот США и Испании достигает 70 миллиардов долларов ежегодно, из Испании на американский рынок поступает много различных товаров, поэтому прекратить торговлю с отдельной страной Евросоюза Белый дом не в состоянии.То же самое касается Британии, где сейчас эскалация вокруг Ирана поднимает рейтинги левых, а также других стран Европы, добавил американист.Накануне Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа дать разрешение на использование своих военных баз для атак на Иран. Кроме того, по словам президента США, Мадрид отказывается увеличить до 5% ВВП расходы на оборону в рамках НАТО.Также агрессию США и Израиля против Ирана не поддержал другой союзник американцев по НАТО – Франция. Ее президент Эммануэль Макрон заявил, что эта операция была проведена вне рамок международного права.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран планировал напасть первым – ТрампВ Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечноОрмузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения

дональд трамп, мнения, малек дудаков, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, европа