Козлы отпущения: кого Трамп назначит виноватым за провал операции в Иране
Козлы отпущения: кого Трамп назначит виноватым за провал операции в Иране - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Козлы отпущения: кого Трамп назначит виноватым за провал операции в Иране
Европейские союзники США, не поддерживающие агрессию против Ирана, могут быть назначены Вашингтоном "козлами отпущения" за американские провалы на Ближнем... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T07:54
2026-03-04T07:54
2026-03-04T07:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Европейские союзники США, не поддерживающие агрессию против Ирана, могут быть назначены Вашингтоном "козлами отпущения" за американские провалы на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Он напомнил, что товарооборот США и Испании достигает 70 миллиардов долларов ежегодно, из Испании на американский рынок поступает много различных товаров, поэтому прекратить торговлю с отдельной страной Евросоюза Белый дом не в состоянии.То же самое касается Британии, где сейчас эскалация вокруг Ирана поднимает рейтинги левых, а также других стран Европы, добавил американист.Накануне Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа дать разрешение на использование своих военных баз для атак на Иран. Кроме того, по словам президента США, Мадрид отказывается увеличить до 5% ВВП расходы на оборону в рамках НАТО.Также агрессию США и Израиля против Ирана не поддержал другой союзник американцев по НАТО – Франция. Ее президент Эммануэль Макрон заявил, что эта операция была проведена вне рамок международного права.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран планировал напасть первым – ТрампВ Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечноОрмузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
Козлы отпущения: кого Трамп назначит виноватым за провал операции в Иране
Трамп после провала операции в Иране может назначить виноватыми в этом европейцев – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Европейские союзники США, не поддерживающие агрессию против Ирана, могут быть назначены Вашингтоном "козлами отпущения" за американские провалы на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Очередные угрозы Трампа в отношении Испании и других стран Европы, которые не поддерживают авантюру Белого дома против Ирана, уже выглядят попыткой заранее найти козла отпущения, на которого можно переложить ответственность за все провалы в ближневосточном конфликте", – написал эксперт в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что товарооборот США и Испании достигает 70 миллиардов долларов ежегодно, из Испании на американский рынок поступает много различных товаров, поэтому прекратить торговлю с отдельной страной Евросоюза Белый дом не в состоянии.
"Придется рвать отношения со всем европейским блоком, а на это Трамп идти опасается. Особенно после провальной попытки давления на Брюссель в контексте Гренландии. Зато угрозы Трампа могут укрепить позиции шаткого кабинета социалистов в Испании", – предположил Дудаков.
То же самое касается Британии, где сейчас эскалация вокруг Ирана поднимает рейтинги левых, а также других стран Европы, добавил американист.
"Но Трамп заранее ищет виноватых в будущих провалах. И почему бы не назначить ими нерешительных европейцев, которые, мол, не помогли США. Поэтому у Штатов война пошла не по плану", – отметил он.
Накануне Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа дать разрешение на использование своих военных баз для атак на Иран. Кроме того, по словам президента США, Мадрид отказывается увеличить до 5% ВВП расходы на оборону в рамках НАТО.
Также агрессию США и Израиля против Ирана не поддержал другой союзник американцев по НАТО – Франция. Ее президент Эммануэль Макрон заявил, что эта операция была проведена вне рамок международного права.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
