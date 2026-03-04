https://crimea.ria.ru/20260304/konflikt-na-blizhnem-vostoke-neset-ugrozu-rossii--mnenie-1153651374.html
Конфликт на Ближнем Востоке несет угрозу России – мнение
Конфликт на Ближнем Востоке несет угрозу России – мнение - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Конфликт на Ближнем Востоке несет угрозу России – мнение
Конфликт США и Ирана в долгосрочной перспективе несет серьезную угрозу для России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Конфликт США и Ирана в долгосрочной перспективе несет серьезную угрозу для России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По его словам, есть два ожидаемых преимущества, которые получает Россия, если анализировать краткосрочные последствия начала конфликта на Ближнем Востоке для событий в зоне проведения СВО."Это дает определенные тактические нам преимущества. Понятно, что информационное внимание отвлекается сейчас на Ближний Восток – Украина выпала из фокуса. Это первое. Второе – возможности поставок вооружений (на Украину – ред.), наемников, инструкторов, они сейчас для Европы и Соединенных Штатов сокращаются", – сказал Бедрицкий.Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана – ЗеленскийОднако в плане долгосрочных последствий не в зоне СВО этот конфликт несет очень серьезную угрозу для России, причем независимо от того, кто в нем победит, считает эксперт."Что касается более глобального, геополитического масштаба, то независимо от развития событий, для нас это очень серьезный удар. Иранский конфликт напрямую затрагивает интересы России. Маховик запущен и будут последствия", – считает Бедрицкий.Первым в списке последствий он называет риск дестабилизации обстановки в Закавказье."Во-вторых, мы имеем общую границу с Ираном, проходящую по Каспийскому морю, то есть это дестабилизация ситуации у нас на границе", – указал Бедрицкий.Третьим пунктом политолог назвал возникновение в связи с эскалацией на Ближнем Востоке проблем с экономическими и логистическими проектами, в которых присутствует Россия, в том числе с работой транспортного коридора "Север – Юг".При этом эксперт подчеркнул, что последствия агрессии США и Израиля в отношении Ирана будут не только для России – они "будут для всех сторон без исключения"."Абсолютно для всех. Потому что по территории Ирана наносятся удары и, понятно, что страдает экономика, социальная инфраструктура, страдают и гибнут люди. И любой выход из войны уже не вернет того ущерба, который был нанесен. И страдают соседи, по-другому и быть не могло. Потому что военные базы США находятся на территории государств Залива, и, естественно, удары наносятся по их территории", – пояснил эксперт.В целом же развитие ситуации на Ближнем Востоке показывает не только соседям Ирана, а вообще всем, что "с Соединенными Штатами иметь дело довольно опасно".Политолог-американист Малек Дудаков накануне заявил, что эскалация на Ближнем Востоке обрушила всю модель доминирования США в этом регионе, а уровень поддержки американского президента Дональда Трампа, усилиями которого все и происходит, теперь падает еще стремительнее не только в Америке.Ранее на РИА Новости Крым вспоминали пророчества выдающегося российского политика Владимира Жириновского, который предсказал войну с Ираном и связанный с ней удар по России, в частности Закавказью, куда, минуя Азербайджанский коридор, могут хлынуть потоки беженцев из исламской страны, не имея альтернатив.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым
. Конфликт США и Ирана в долгосрочной перспективе несет серьезную угрозу для России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
По его словам, есть два ожидаемых преимущества, которые получает Россия, если анализировать краткосрочные последствия начала конфликта на Ближнем Востоке для событий в зоне проведения СВО.
"Это дает определенные тактические нам преимущества. Понятно, что информационное внимание отвлекается сейчас на Ближний Восток – Украина выпала из фокуса. Это первое. Второе – возможности поставок вооружений (на Украину – ред.), наемников, инструкторов, они сейчас для Европы и Соединенных Штатов сокращаются", – сказал Бедрицкий.
Однако в плане долгосрочных последствий не в зоне СВО этот конфликт несет очень серьезную угрозу для России, причем независимо от того, кто в нем победит, считает эксперт.
"Что касается более глобального, геополитического масштаба, то независимо от развития событий, для нас это очень серьезный удар. Иранский конфликт напрямую затрагивает интересы России. Маховик запущен и будут последствия", – считает Бедрицкий.
Первым в списке последствий он называет риск дестабилизации обстановки в Закавказье.
"Во-вторых, мы имеем общую границу с Ираном, проходящую по Каспийскому морю, то есть это дестабилизация ситуации у нас на границе", – указал Бедрицкий.
Третьим пунктом политолог назвал возникновение в связи с эскалацией на Ближнем Востоке проблем с экономическими и логистическими проектами, в которых присутствует Россия, в том числе с работой транспортного коридора "Север – Юг".
"А это прямой выход в Индийский океан. И это поставки не только энергоносителей, но и запуск серьезных логистических проектов. И это ставит под вопрос наше присутствие и наши интересы в Центральной Азии", – добавил Бедрицкий.
При этом эксперт подчеркнул, что последствия агрессии США и Израиля в отношении Ирана будут не только для России – они "будут для всех сторон без исключения".
"Абсолютно для всех. Потому что по территории Ирана наносятся удары и, понятно, что страдает экономика, социальная инфраструктура, страдают и гибнут люди. И любой выход из войны уже не вернет того ущерба, который был нанесен. И страдают соседи, по-другому и быть не могло. Потому что военные базы США находятся на территории государств Залива, и, естественно, удары наносятся по их территории", – пояснил эксперт.
В целом же развитие ситуации на Ближнем Востоке показывает не только соседям Ирана, а вообще всем, что "с Соединенными Штатами иметь дело довольно опасно".
Политолог-американист Малек Дудаков накануне заявил, что эскалация на Ближнем Востоке обрушила всю модель доминирования США в этом регионе, а уровень поддержки американского президента Дональда Трампа, усилиями которого все и происходит, теперь падает еще стремительнее не только в Америке.
Ранее на РИА Новости Крым вспоминали
пророчества выдающегося российского политика Владимира Жириновского, который предсказал войну с Ираном и связанный с ней удар по России, в частности Закавказью, куда, минуя Азербайджанский коридор, могут хлынуть потоки беженцев из исламской страны, не имея альтернатив.
