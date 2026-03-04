Рейтинг@Mail.ru
Как защититься от "эффекта Долиной" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Как защититься от "эффекта Долиной"
Как защититься от "эффекта Долиной" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Как защититься от "эффекта Долиной"
Универсального средства для защиты от "эффекта Долиной" при покупке недвижимости на сегодня не существует. Однако при соблюдении определенных правил можно... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T13:47
2026-03-04T13:47
совет эксперта
недвижимость
жилье
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Универсального средства для защиты от "эффекта Долиной" при покупке недвижимости на сегодня не существует. Однако при соблюдении определенных правил можно максимально обезопасить сделку. Об этом на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал адвокат Максим Богачев.Вариантов того, что после сделки с недвижимостью всплывут "подводные камни", на самом деле множество. Предусмотреть их все невозможно. Но это не повод отказываться от покупки жилья. Для того, чтобы все участники сделки остались довольны, необходимо потратить немного больше времени и привлечь, если потребуется, все необходимые ресурсы, считает адвокат.Он уточнил, что знание истории квартиры играет существенную роль именно для Крыма, поскольку может обезопасить сделку от рисков, связанных с украинским периодом.В среднем исковая давность по оспариванию сделок составляет год. Однако в правоприменительной практике существуют случаи, когда сроки сдвигаются до десятков лет. Это, как правило, споры с супругами продавцов недвижимости, а также появление наследников."Здесь сроки не определены. Пока живы супруги или их дети. Для некоторой категории споров срок исковой давности составляет 50 лет", – сказал адвокат.По мнению Богачева, судебная практика должна включать конкретные меры, которые обезопасят в случае форс-мажора добросовестного покупателя. То есть исчерпывающие перечни документов для сделки, а также функционал регистратора и нотариуса."Именно в гражданском кодексе или в правоприменительной практике должен быть расписан алгоритм, который будет признаваться добросовестным применением. Чтобы покупатель знал наверняка, какие действия необходимо выполнять перед сделкой. Потому как суды трактуют добросовестность по-разному", – рассказывает адвокат.По словам эксперта рынка недвижимости Александра Ермачкова, агентства недвижимости зачастую сами предлагают платные допуслуги проверки и сбора документов по объекту.Ситуация вокруг продажи народной артисткой России Ларисой Долиной своей квартиры в Хамовниках началась еще в 2024 году. Тогда квартиру певицы приобрела за 112 миллионов рублей предпринимательница Полине Лурье. Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и продала квартиру под их воздействием, поскольку была введена в заблуждение. Артистка оспорила в суде сделку по продаже своей квартиры.В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной и прекратил право собственности Лурье на спорное имущество, признав его за артисткой. Широкий общественный резонанс вызвало то, что суд первой инстанции не только отклонил встречные требования Лурье о выселении певицы, но и не обязал артистку вернуть покупательнице деньги. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением Хамовнического суда.На рынке вторичного жилья начала использоваться схема, при которой продавцы недвижимости, а также автомобилей стали оспаривать ранее осуществленные сделки, уверяя, что они продавали свое имущество под воздействием мошенников. В результате покупатели оставались и без приобретенного имущества, и без вложенных в его покупку денег. Многие потенциальные покупатели отказались от своих планов из-за опасений стать жертвами подобной схемы. В медиапространстве это явление назвали "эффектом Долиной".Точку в истории поставил Верховный суд России. Своим вердиктом от 16 декабря он признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении певицы из квартиры.
совет эксперта, недвижимость, жилье, мнения
Как защититься от "эффекта Долиной"

Правила проведения безопасной сделки с недвижимостью – советы эксперта

13:47 04.03.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска "Нотариус".
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Универсального средства для защиты от "эффекта Долиной" при покупке недвижимости на сегодня не существует. Однако при соблюдении определенных правил можно максимально обезопасить сделку. Об этом на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал адвокат Максим Богачев.
Вариантов того, что после сделки с недвижимостью всплывут "подводные камни", на самом деле множество. Предусмотреть их все невозможно. Но это не повод отказываться от покупки жилья. Для того, чтобы все участники сделки остались довольны, необходимо потратить немного больше времени и привлечь, если потребуется, все необходимые ресурсы, считает адвокат.

"Проявите должную осмотрительность. Привлеките к сделке юриста, соберите максимальный пакет справок, в первую очередь о наличии супругов, и если таковые имеются – их согласие, справки из ЖКХ, справки о прописанных. Обязательно проследите историю приобретаемого объекта", – советует спикер.

Он уточнил, что знание истории квартиры играет существенную роль именно для Крыма, поскольку может обезопасить сделку от рисков, связанных с украинским периодом.
В среднем исковая давность по оспариванию сделок составляет год. Однако в правоприменительной практике существуют случаи, когда сроки сдвигаются до десятков лет. Это, как правило, споры с супругами продавцов недвижимости, а также появление наследников.
"Здесь сроки не определены. Пока живы супруги или их дети. Для некоторой категории споров срок исковой давности составляет 50 лет", – сказал адвокат.
По мнению Богачева, судебная практика должна включать конкретные меры, которые обезопасят в случае форс-мажора добросовестного покупателя. То есть исчерпывающие перечни документов для сделки, а также функционал регистратора и нотариуса.
"Именно в гражданском кодексе или в правоприменительной практике должен быть расписан алгоритм, который будет признаваться добросовестным применением. Чтобы покупатель знал наверняка, какие действия необходимо выполнять перед сделкой. Потому как суды трактуют добросовестность по-разному", – рассказывает адвокат.
По словам эксперта рынка недвижимости Александра Ермачкова, агентства недвижимости зачастую сами предлагают платные допуслуги проверки и сбора документов по объекту.

"Риелторы сейчас предлагают платный дополнительный пакет услуг, который в будущем может сберечь нервы и деньги клиентов. В каждой организации стоимость услуг разнится. В среднем по Крыму дополнительная проверка "все включено" обойдется порядка 100 тысяч рублей", – отметил специалист.

Ситуация вокруг продажи народной артисткой России Ларисой Долиной своей квартиры в Хамовниках началась еще в 2024 году. Тогда квартиру певицы приобрела за 112 миллионов рублей предпринимательница Полине Лурье. Позже Долина заявила, что стала жертвой мошенников и продала квартиру под их воздействием, поскольку была введена в заблуждение. Артистка оспорила в суде сделку по продаже своей квартиры.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной и прекратил право собственности Лурье на спорное имущество, признав его за артисткой. Широкий общественный резонанс вызвало то, что суд первой инстанции не только отклонил встречные требования Лурье о выселении певицы, но и не обязал артистку вернуть покупательнице деньги. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением Хамовнического суда.
На рынке вторичного жилья начала использоваться схема, при которой продавцы недвижимости, а также автомобилей стали оспаривать ранее осуществленные сделки, уверяя, что они продавали свое имущество под воздействием мошенников. В результате покупатели оставались и без приобретенного имущества, и без вложенных в его покупку денег. Многие потенциальные покупатели отказались от своих планов из-за опасений стать жертвами подобной схемы. В медиапространстве это явление назвали "эффектом Долиной".
Точку в истории поставил Верховный суд России. Своим вердиктом от 16 декабря он признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении певицы из квартиры.
