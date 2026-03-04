Рейтинг@Mail.ru
Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний
Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний
Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний
Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний

В РФ ввели новый стандарт отчетности управляющих компаний перед жителями - что изменилось

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В России с 1 марта ввели новый стандарт отчетности, единый для всех управляющий компаний (УК), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Что изменится для жильцов в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Крыма, руководитель крымского проекта "Коммуналка" Денис Шиндин.
"Это нововведение очень сильно коснется всех управляющих организаций. Жителей это коснется только интересующихся, кто действительно вникает, что и как делают управляющие компании, как они отчитываются. Этот приказ 728 - просто кубик в длинном процессе структурирования работы всех УК", - пояснил он.
Гость студии отметил, что до принятия единой формы отчетности, управляющие организации могли подавать годовой отчет о своей работе собственникам многоквартирных домов в свободной форме.
"...То есть, о чем хотели, о том и отчитывались, либо в каком-то виде, который собственники согласовали на общем собрании и включили это в договор управления", - добавил он.
Данный приказ, по словам спикера, структурирует форму отчета и сделает ее универсальной.
"Будет общая статистическая информация о том, какая это управляющая организация, какая площадь дома… Основная же часть отчета - финансово-хозяйственная, касающаяся выполненных работ за отчетный период - сколько они стоили, какие были оказаны услуги, сколько было начислено платы за управление многоквартирным домом собственникам, есть ли должники", - перечислил Денис Шиндин.
Одним из новых пунктов станет информация о произведенной исковой работе управляющей организации.
"То есть не просто, что есть долг и кто-то не платит, а как управляющая организация работает с такими долгами и каким образом ведется работа с должниками", - уточнил он.
Нововведение затронет все внутренние информационные системы управляющих организаций, им придется все структурировать, чтобы собирать за год и загружать отчеты уже в определенном формате.
Отслеживать деятельность УК, по словам гостя эфира, любой житель многоквартирного дома может самостоятельно.
"Все отчеты загружаются в единую систему ГИС ЖКХ. И вы, как владелец квартиры, можете зайти в систему Госуслуги ДОМ, в свой личный кабинет в ГИС ЖКХ, и там будет загруженный отчет уже вот в этой утвержденной форме от вашей управляющей организации", - разъяснил Шиндин.
Новый отчет за период прошлого года управляющие компании должны сдать уже 31 марта, добавил он.
"Этот отчет — это еще один шаг к общему структурированию всего ЖКХ и налаживанию отношений между потребителями, собственниками и управляющими организациями. Я считаю, что мы придем к светлому будущему, но на это, в любом случае, потребуется время", - заключил он.
