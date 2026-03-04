https://crimea.ria.ru/20260304/kak-budet-rabotat-novyy-standart-otchetnosti-upravlyayuschikh-kompaniy-1153651618.html

Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний

Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний

2026-03-04

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В России с 1 марта ввели новый стандарт отчетности, единый для всех управляющий компаний (УК), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ). Что изменится для жильцов в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Крыма, руководитель крымского проекта "Коммуналка" Денис Шиндин."Это нововведение очень сильно коснется всех управляющих организаций. Жителей это коснется только интересующихся, кто действительно вникает, что и как делают управляющие компании, как они отчитываются. Этот приказ 728 - просто кубик в длинном процессе структурирования работы всех УК", - пояснил он.Гость студии отметил, что до принятия единой формы отчетности, управляющие организации могли подавать годовой отчет о своей работе собственникам многоквартирных домов в свободной форме."...То есть, о чем хотели, о том и отчитывались, либо в каком-то виде, который собственники согласовали на общем собрании и включили это в договор управления", - добавил он.Данный приказ, по словам спикера, структурирует форму отчета и сделает ее универсальной."Будет общая статистическая информация о том, какая это управляющая организация, какая площадь дома… Основная же часть отчета - финансово-хозяйственная, касающаяся выполненных работ за отчетный период - сколько они стоили, какие были оказаны услуги, сколько было начислено платы за управление многоквартирным домом собственникам, есть ли должники", - перечислил Денис Шиндин.Одним из новых пунктов станет информация о произведенной исковой работе управляющей организации.Нововведение затронет все внутренние информационные системы управляющих организаций, им придется все структурировать, чтобы собирать за год и загружать отчеты уже в определенном формате.Отслеживать деятельность УК, по словам гостя эфира, любой житель многоквартирного дома может самостоятельно.Новый отчет за период прошлого года управляющие компании должны сдать уже 31 марта, добавил он."Этот отчет — это еще один шаг к общему структурированию всего ЖКХ и налаживанию отношений между потребителями, собственниками и управляющими организациями. Я считаю, что мы придем к светлому будущему, но на это, в любом случае, потребуется время", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба с переплатами: Госдума ужесточает контроль за тарифами ЖКХМишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в РоссииУправляющие компании должны возмещать убытки за плохую работу – Краснов

