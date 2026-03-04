Из снега в тепло: погода в Крыму на среду

https://crimea.ria.ru/20260304/iz-snega-v-teplo-pogoda-v-krymu-na-sredu-1153655452.html

Быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы в среду ночью принесут в Крым мокрый снег и ветер, а днем потепление до +8 градусов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы в среду ночью принесут в Крым мокрый снег и ветер, а днем потепление до +8 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5…7.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +5...7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +3, днем потеплеет до 7 градусов.

