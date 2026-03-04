Рейтинг@Mail.ru
Из снега в тепло: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Из снега в тепло: погода в Крыму на среду
Из снега в тепло: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Из снега в тепло: погода в Крыму на среду
Быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы в среду ночью принесут в Крым мокрый снег и ветер, а днем потепление до +8 градусов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.03.2026
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы в среду ночью принесут в Крым мокрый снег и ветер, а днем потепление до +8 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5…7.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +5...7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +3, днем потеплеет до 7 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
Из снега в тепло: погода в Крыму на среду

В Крыму в среду мокрый снег сменит потепление до +8 градусов

00:01 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы в среду ночью принесут в Крым мокрый снег и ветер, а днем потепление до +8 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ночью местами снег, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью и утром в южных, восточных районах и в горах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, в горах -3…7; днем +3…8, в горах 0…-5", - отметили синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5…7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +5...7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +3, днем потеплеет до 7 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
