https://crimea.ria.ru/20260304/iz-snega-v-teplo-pogoda-v-krymu-na-sredu-1153655452.html
Из снега в тепло: погода в Крыму на среду
Из снега в тепло: погода в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Из снега в тепло: погода в Крыму на среду
Быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы в среду ночью принесут в Крым мокрый снег и ветер, а днем потепление до +8 градусов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T00:01
2026-03-04T00:01
2026-03-04T00:01
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153058696_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_897455062ef5a0dcc5ed1a6161895696.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы в среду ночью принесут в Крым мокрый снег и ветер, а днем потепление до +8 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5…7.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +5...7.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +3, днем потеплеет до 7 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153058696_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_031b3395e329a7ed4b157ac7cb0ad1c7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Из снега в тепло: погода в Крыму на среду
В Крыму в среду мокрый снег сменит потепление до +8 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Быстродвижущиеся атмосферные фронтальные разделы в среду ночью принесут в Крым мокрый снег и ветер, а днем потепление до +8 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью местами снег, мокрый снег; днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью и утром в южных, восточных районах и в горах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, в горах -3…7; днем +3…8, в горах 0…-5", - отметили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5…7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, мокрый снег, днем без осадков. Ветер ночью северный 10-15 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +5...7.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +3, днем потеплеет до 7 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.