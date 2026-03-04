https://crimea.ria.ru/20260304/dvukh-zabludivshikhsya-turistov-spasli-v-gorakh-kryma-1153668944.html
Двух заблудившихся туристов спасли в горах Крыма
Двух заблудившихся туристов спасли в горах Крыма - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Двух заблудившихся туристов спасли в горах Крыма
Спасатели Крыма оказали помощь двум туристам, заблудившимся в районе пещерного города Мангуп-Кале. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T09:17
2026-03-04T09:17
2026-03-04T09:17
мчс крыма
"крым-спас"
происшествия
горы крыма
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153668831_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0c971a087aa479a6d4e2d64c5e2b5461.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Спасатели Крыма оказали помощь двум туристам, заблудившимся в районе пещерного города Мангуп-Кале. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.На помощь людям выехали четверо сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".Прибыв в район Мангупа, спасатели обнаружили путешественников через 45 минут после начала поисков. В медпомощи спасенные не нуждались.Накануне крымские спасатели эвакуировали пятерых туристов по обледенелому склону ущелья на горе Чатыр-Даг.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма мужчина травмировал ногу и застрял в лесу Заблудились между вершин – в Крыму спасли туристов Ребенка и двоих взрослых спасли ночью в горах под Алуштой
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153668831_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e94768999aca8c27cc638604bf3d9682.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс крыма, "крым-спас", происшествия, горы крыма, новости крыма, крым
Двух заблудившихся туристов спасли в горах Крыма
В Крыму спасли двух заблудившихся в районе Мангупа туристов