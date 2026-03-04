Рейтинг@Mail.ru
Двух заблудившихся туристов спасли в горах Крыма - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/dvukh-zabludivshikhsya-turistov-spasli-v-gorakh-kryma-1153668944.html
Двух заблудившихся туристов спасли в горах Крыма
Двух заблудившихся туристов спасли в горах Крыма - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Двух заблудившихся туристов спасли в горах Крыма
Спасатели Крыма оказали помощь двум туристам, заблудившимся в районе пещерного города Мангуп-Кале. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T09:17
2026-03-04T09:17
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153668831_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_0c971a087aa479a6d4e2d64c5e2b5461.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Спасатели Крыма оказали помощь двум туристам, заблудившимся в районе пещерного города Мангуп-Кале. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.На помощь людям выехали четверо сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".Прибыв в район Мангупа, спасатели обнаружили путешественников через 45 минут после начала поисков. В медпомощи спасенные не нуждались.Накануне крымские спасатели эвакуировали пятерых туристов по обледенелому склону ущелья на горе Чатыр-Даг.
Двух заблудившихся туристов спасли в горах Крыма

В Крыму спасли двух заблудившихся в районе Мангупа туристов

09:17 04.03.2026
 
© МЧС Республики КрымДвух туристов спасли в горах Крыма
Двух туристов спасли в горах Крыма
© МЧС Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Спасатели Крыма оказали помощь двум туристам, заблудившимся в районе пещерного города Мангуп-Кале. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
"Вчера в 20:55 поступило сообщение о том, что двое туристов из-за наступления темноты и ухудшения погоды сбились с тропы в районе Мангуп-Кале вблизи "Женского источника", - говорится в сообщении.
На помощь людям выехали четверо сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС".
Прибыв в район Мангупа, спасатели обнаружили путешественников через 45 минут после начала поисков. В медпомощи спасенные не нуждались.
Накануне крымские спасатели эвакуировали пятерых туристов по обледенелому склону ущелья на горе Чатыр-Даг.
