Рейтинг@Mail.ru
Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40% - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/dolya-tyazhkikh-i-osobo-tyazhkikh-podrostkovykh-prestupleniy-v-rf-prevysila-40-1153686469.html
Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%
Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40% - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%
Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти. Рост преступности среди подростков... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T14:32
2026-03-04T14:41
владимир путин (политик)
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153686570_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_7040835532ec14b02b26c6f57edcaaf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти. Рост преступности среди подростков наметился в стране впервые за долгое время, доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России.Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах, указал Путин.Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого, добавил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153686570_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b9648d16c4fa5dd0e90ef111fbc0cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, происшествия
Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%

Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в России превысила 40%.

14:32 04.03.2026 (обновлено: 14:41 04.03.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкРасширенное заседание коллегии МВД
Расширенное заседание коллегии МВД - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти. Рост преступности среди подростков наметился в стране впервые за долгое время, доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России.

"Конечно, это (борьба с подростковой преступностью – ред.) – общенациональная задача. Разумеется, над этим работать должны все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные. Но и роль Министерства внутренних дел здесь высока", – сказал глава государства.

Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах, указал Путин.
"МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений", – отметил российский лидер.
Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого, добавил президент.
"Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования", – подчеркнул Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41В апреле Аксенов начнет объезжать крымские города
16:1746 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
16:01Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии
15:57Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму
15:53В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова
15:42Что ждет рынок недвижимости в Крыму
15:31Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым
15:19В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году
15:11Открыты продажи на летние поезда в Крым
15:06"Зрада" от союзников: Борис Джонсон сделал неожиданное заявление о Крыме
14:57В России снизилось количество рецидивных преступлений
14:43Над Турцией сбили баллистическую ракету
14:32Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%
14:16США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
14:09Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом Украины
13:58Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит
13:47Как защититься от "эффекта Долиной"
13:33Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
13:27В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
13:09Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить Иран
Лента новостейМолния