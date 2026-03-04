https://crimea.ria.ru/20260304/dolya-tyazhkikh-i-osobo-tyazhkikh-podrostkovykh-prestupleniy-v-rf-prevysila-40-1153686469.html

Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%

Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40% - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%

04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти. Рост преступности среди подростков наметился в стране впервые за долгое время, доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России.Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах, указал Путин.Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого, добавил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

