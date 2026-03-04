https://crimea.ria.ru/20260304/dolya-tyazhkikh-i-osobo-tyazhkikh-podrostkovykh-prestupleniy-v-rf-prevysila-40-1153686469.html
Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%
Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40% - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%
Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти. Рост преступности среди подростков... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T14:32
2026-03-04T14:32
2026-03-04T14:41
владимир путин (политик)
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153686570_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_7040835532ec14b02b26c6f57edcaaf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти. Рост преступности среди подростков наметился в стране впервые за долгое время, доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России.Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах, указал Путин.Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого, добавил президент.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153686570_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b9648d16c4fa5dd0e90ef111fbc0cf3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, происшествия
Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%
Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в России превысила 40%.
14:32 04.03.2026 (обновлено: 14:41 04.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти. Рост преступности среди подростков наметился в стране впервые за долгое время, доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России.
"Конечно, это (борьба с подростковой преступностью – ред.) – общенациональная задача. Разумеется, над этим работать должны все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные. Но и роль Министерства внутренних дел здесь высока", – сказал глава государства.
Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах, указал Путин.
"МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений", – отметил российский лидер.
Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого, добавил президент.
"Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов таких преступлений превысила 40%. Ситуация требует адекватного и оперативного реагирования", – подчеркнул Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.