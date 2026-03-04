Рейтинг@Mail.ru
Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/dispanserizatsiya-dlya-boytsov-svo-budet-prokhodit-vne-ocheredi-1153691857.html
О нововведении в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного Совета РК по здравоохранению Анна Рубель.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Министерстве здравоохранения России идет обсуждение проекта приказа о диспансеризации ветеранов боевых действий. О нововведении в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного Совета РК по здравоохранению Анна Рубель.По ее словам, медицинской организации ставится задача сначала пригласить этого человека к терапевту."Терапевт должен в рамках беседы и анкетирования оценить состояние бойца. В случае необходимости в первый же день, в момент визита к терапевту, у него будет возможность принять участие в беседе с клиническим психологом. Если терапевт принимает решение о том, что есть подозрения на какие-то заболевания или, может быть, есть хронические заболевания, он сразу записывает бойца на ближайшие даты на консультации к специалистам", - отметила Рубель.По ее мнению, важным фактом является то, что для участников СВО есть возможность вне очереди или в первоочередном порядке посетить специалистов в случае необходимости, так как это отдельная льготная категория.Председатель профильного комитета также добавила, что работа с участниками СВО и их семьями с точки зрения здравоохранения велась буквально с первых месяцев начала СВО. Однако теперь необходимость осмотра бойцов, личного общения с врачами и посещение психолога будут закреплены законом, если этот приказ будет подписан Минздравом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди

17:06 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Министерстве здравоохранения России идет обсуждение проекта приказа о диспансеризации ветеранов боевых действий. О нововведении в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Государственного Совета РК по здравоохранению Анна Рубель.

"В проекте приказа говорится о том, что государственный фонд "Защитники Отечества" должен будет передавать информацию в лечебное учреждение города или района о том, что прибыл ветеран или участник специальной военной операции", - пояснила она.

По ее словам, медицинской организации ставится задача сначала пригласить этого человека к терапевту.
"Терапевт должен в рамках беседы и анкетирования оценить состояние бойца. В случае необходимости в первый же день, в момент визита к терапевту, у него будет возможность принять участие в беседе с клиническим психологом. Если терапевт принимает решение о том, что есть подозрения на какие-то заболевания или, может быть, есть хронические заболевания, он сразу записывает бойца на ближайшие даты на консультации к специалистам", - отметила Рубель.
По ее мнению, важным фактом является то, что для участников СВО есть возможность вне очереди или в первоочередном порядке посетить специалистов в случае необходимости, так как это отдельная льготная категория.

"Оказание бойцам психологической помощи крайне важно для общества в целом - и для бойца, и для его семьи, и для близких. Поэтому я думаю, что эта инициатива очень хорошая и крайне необходима", - подчеркнула она.

Председатель профильного комитета также добавила, что работа с участниками СВО и их семьями с точки зрения здравоохранения велась буквально с первых месяцев начала СВО. Однако теперь необходимость осмотра бойцов, личного общения с врачами и посещение психолога будут закреплены законом, если этот приказ будет подписан Минздравом.
