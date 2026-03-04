https://crimea.ria.ru/20260304/desyatki-dronov-atakovali-rostovskuyu-oblast-oblomki-upali-na-bazu-otdykha-1153666215.html
Десятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха
Обломки беспилотников упали на строящуюся базу отдыха в Ростовской области при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Обломки беспилотников упали на строящуюся базу отдыха в Ростовской области при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Люди не пострадали, подчеркнул глава региона. Информация о последствиях уточняется.На прошлой неделе обломок ракеты упал на многоэтажный дом в Таганроге при отражении удара ВСУ по региону. Ранее ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники были уничтожены над 12 городами региона, были зафиксированы разрушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:37 04.03.2026 (обновлено: 06:43 04.03.2026)