Десятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Десятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха
Десятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Десятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха
Обломки беспилотников упали на строящуюся базу отдыха в Ростовской области при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Обломки беспилотников упали на строящуюся базу отдыха в Ростовской области при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Люди не пострадали, подчеркнул глава региона. Информация о последствиях уточняется.На прошлой неделе обломок ракеты упал на многоэтажный дом в Таганроге при отражении удара ВСУ по региону. Ранее ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники были уничтожены над 12 городами региона, были зафиксированы разрушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Десятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха

Десятки беспилотников атаковали Ростовскую область

06:37 04.03.2026 (обновлено: 06:43 04.03.2026)
 
Сигнальные огни полицейской машины
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Обломки беспилотников упали на строящуюся базу отдыха в Ростовской области при отражении удара ВСУ по региону. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась воздушной атаке. Несколько десятков БПЛА отражены в двух районах – Миллеровском и Тарасовском. В результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены остекление и входная дверь нежилого помещения", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Люди не пострадали, подчеркнул глава региона. Информация о последствиях уточняется.
На прошлой неделе обломок ракеты упал на многоэтажный дом в Таганроге при отражении удара ВСУ по региону. Ранее ВСУ предприняли массированную атаку на Ростовскую область – вражеские беспилотники были уничтожены над 12 городами региона, были зафиксированы разрушения.
