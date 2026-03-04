https://crimea.ria.ru/20260304/chto-zhdet-rynok-nedvizhimosti-v-krymu-1153686995.html

Что ждет рынок недвижимости в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В начале 2026 года рынок недвижимости в Крыму находится на подъеме. Кризиса в этой сфере нет – есть спрос, есть предложения. В итоге, цены на квадратные метры в этом и следующем году будут только расти. Об этом на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил эксперт рынка недвижимости Александр Ермачков.Несмотря на увеличение НДС, и как следствие рост стоимости стройматериалов и инфраструктуры вокруг ЖК, люди продолжат ехать в Крым и покупать недвижимость, уверен эксперт.Он уточнил, что если цена квартир в новостройках и снизится, то только за счет качества строительных материалов.По словам Ермачкова, покупатель сейчас отдает предпочтение апартаментам и маленьким квартирам. Зачастую приобретают однокомнатные или студии. Если берут двух- или трехкомнатные, то с компактными комнатами.По информации Ермачкова, среди покупателей по-прежнему преобладают приезжие граждане из других регионов России. В основном, из крупных городов. Такой клиент не обязательно отдаст предпочтение ЮБК. Для человека, который привык жить в мегаполисе, 50-80 км от моря не станут преградой для сделки. Поэтому спрос на квартиры распределяется на полуострове относительно равномерно.Ранее эксперты отмечали, что цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. В Симферополе, например, стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 5 и 5,5 млн рублей до 7 миллионов, а двухкомнатные можно выбрать за 7-8 миллионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены выросли, спрос упал: итоги 2025 года в сфере недвижимости КрымаКак "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурсаКак "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку

