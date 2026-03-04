Рейтинг@Mail.ru
Что ждет рынок недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/chto-zhdet-rynok-nedvizhimosti-v-krymu-1153686995.html
Что ждет рынок недвижимости в Крыму
Что ждет рынок недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Что ждет рынок недвижимости в Крыму
В начале 2026 года рынок недвижимости в Крыму находится на подъеме. Кризиса в этой сфере нет – есть спрос, есть предложения. В итоге, цены на квадратные метры в РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T15:42
2026-03-04T15:42
недвижимость
недвижимость в крыму
цены в крыму
жилье
жилье в крыму
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144554589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d59fb093dc70a7dd5e1febf8d64daf0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В начале 2026 года рынок недвижимости в Крыму находится на подъеме. Кризиса в этой сфере нет – есть спрос, есть предложения. В итоге, цены на квадратные метры в этом и следующем году будут только расти. Об этом на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил эксперт рынка недвижимости Александр Ермачков.Несмотря на увеличение НДС, и как следствие рост стоимости стройматериалов и инфраструктуры вокруг ЖК, люди продолжат ехать в Крым и покупать недвижимость, уверен эксперт.Он уточнил, что если цена квартир в новостройках и снизится, то только за счет качества строительных материалов.По словам Ермачкова, покупатель сейчас отдает предпочтение апартаментам и маленьким квартирам. Зачастую приобретают однокомнатные или студии. Если берут двух- или трехкомнатные, то с компактными комнатами.По информации Ермачкова, среди покупателей по-прежнему преобладают приезжие граждане из других регионов России. В основном, из крупных городов. Такой клиент не обязательно отдаст предпочтение ЮБК. Для человека, который привык жить в мегаполисе, 50-80 км от моря не станут преградой для сделки. Поэтому спрос на квартиры распределяется на полуострове относительно равномерно.Ранее эксперты отмечали, что цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. В Симферополе, например, стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 5 и 5,5 млн рублей до 7 миллионов, а двухкомнатные можно выбрать за 7-8 миллионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены выросли, спрос упал: итоги 2025 года в сфере недвижимости КрымаКак "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурсаКак "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144554589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c1579184c932c00ee0b74a543c08a0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
недвижимость, недвижимость в крыму, цены в крыму, жилье, жилье в крыму, новости крыма, крым
Что ждет рынок недвижимости в Крыму

Цены на недвижимость в Крыму будут только расти - эксперт

15:42 04.03.2026
 
© РИА Новости КрымМногоэтажка в Симферополе
Многоэтажка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В начале 2026 года рынок недвижимости в Крыму находится на подъеме. Кризиса в этой сфере нет – есть спрос, есть предложения. В итоге, цены на квадратные метры в этом и следующем году будут только расти. Об этом на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым сообщил эксперт рынка недвижимости Александр Ермачков.
Несмотря на увеличение НДС, и как следствие рост стоимости стройматериалов и инфраструктуры вокруг ЖК, люди продолжат ехать в Крым и покупать недвижимость, уверен эксперт.
"Себестоимость жилья, естественно, еще возрастет – увеличится социальная нагрузка на застройщиков. За четыре года себестоимость уже выросла на 40%. Квадратный метр стоил около 60 тысяч рублей, сейчас – порядка 100 тысяч", - отметил Александр Ермачков.
Он уточнил, что если цена квартир в новостройках и снизится, то только за счет качества строительных материалов.
По словам Ермачкова, покупатель сейчас отдает предпочтение апартаментам и маленьким квартирам. Зачастую приобретают однокомнатные или студии. Если берут двух- или трехкомнатные, то с компактными комнатами.
"Людям уже не нужны, как раньше, большие пространства. Главное, чтобы помещалась необходимая мебель. Этого уже достаточно", - отметил эксперт.
По информации Ермачкова, среди покупателей по-прежнему преобладают приезжие граждане из других регионов России. В основном, из крупных городов. Такой клиент не обязательно отдаст предпочтение ЮБК. Для человека, который привык жить в мегаполисе, 50-80 км от моря не станут преградой для сделки. Поэтому спрос на квартиры распределяется на полуострове относительно равномерно.
Ранее эксперты отмечали, что цены на квартиры в новостройках в Крыму остались пока еще в значениях 2025 года. В Симферополе, например, стоимость однокомнатной квартиры варьируется от 5 и 5,5 млн рублей до 7 миллионов, а двухкомнатные можно выбрать за 7-8 миллионов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цены выросли, спрос упал: итоги 2025 года в сфере недвижимости Крыма
Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
В Крыму 18 многоквартирных домов признали образцовыми по итогам конкурса
Как "схема Долиной" отразилась на программе семейной ипотеки на вторичку
 
НедвижимостьНедвижимость в КрымуЦены в КрымуЖильеЖилье в КрымуНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41В апреле Аксенов начнет объезжать крымские города
16:1746 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
16:01Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии
15:57Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму
15:53В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова
15:42Что ждет рынок недвижимости в Крыму
15:31Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым
15:19В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году
15:11Открыты продажи на летние поезда в Крым
15:06"Зрада" от союзников: Борис Джонсон сделал неожиданное заявление о Крыме
14:57В России снизилось количество рецидивных преступлений
14:43Над Турцией сбили баллистическую ракету
14:32Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%
14:16США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
14:09Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом Украины
13:58Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит
13:47Как защититься от "эффекта Долиной"
13:33Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
13:27В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
13:09Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить Иран
Лента новостейМолния