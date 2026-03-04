https://crimea.ria.ru/20260304/armiya-rossii-udarila-po-obektam-vpk-ukrainy-1153679009.html

Техника НАТО горит на фронтах спецоперации

Техника НАТО горит на фронтах спецоперации - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Техника НАТО горит на фронтах спецоперации

Армия России продолжает наступать и занимать выгодные рубежи и позиции. За сутки спецоперации Киев потерял 1150 боевиков. Кроме того, российские военные разбили РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T12:59

2026-03-04T12:59

2026-03-04T13:05

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911966_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_3e1c57d9ffeb2294bfc9738cef5b6b75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Армия России продолжает наступать и занимать выгодные рубежи и позиции. За сутки спецоперации Киев потерял 1150 боевиков. Кроме того, российские военные разбили места запуска ударных БПЛА и ударили по объектам ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, танк, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, три склада боеприпасов и шесть складов материальных средств.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронетранспортер, три ББМ, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 135 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей и станцию РЭБ. Уничтожены девять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили до 290 военнослужащих, два танка, пять ББМ, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, 11 автомобилей и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и станцию РЭБ.Группировка войск "Днепр" улучшила тактическое положение. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 19 автомобилей, три станции РЭБ, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета, 119 360 БПЛА, 651 ЗРК, 28 014 танков и других боевых бронированных машин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - ЗеленскийКиев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУГосдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика