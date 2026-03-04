https://crimea.ria.ru/20260304/27-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-1153690998.html

46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей - РИА Новости Крым, 04.03.2026

46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

Российские военные сбили 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Всего за 8 часов киевский режим запустил по российским... РИА Новости Крым, 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Российские военные сбили 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Всего за 8 часов киевский режим запустил по российским регионам 76 БПЛА, которые успешно ликвидировали. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве отметили, что 27 БПЛА из них ликвидировали над территорией Крыма, 16 – над акваторией Азовского моря и три БПЛА – над акваторией Черного моря.Также было уничтожено 14 БПЛА – над территорией Краснодарского края, девять – над Белгородской областью, по два – над Калужской, Кировской и Курской областями и один беспилотник – над территорией Республики Марий Эл.Утром 4 марта сообщалось, что средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России. 21 вражеский дрон ликвидировали над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Белгородской, два – над Астраханской и еще один – над Курской.Также сообщалось, что в ночь на среду над Крымом была отражена новая атака украинских беспилотников, за три часа над республикой и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛАВ Новороссийске после атаки ВСУ повреждены больше 100 домовМуж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области

