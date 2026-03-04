https://crimea.ria.ru/20260304/27-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-1153690998.html
46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей - РИА Новости Крым, 04.03.2026
46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
Российские военные сбили 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Всего за 8 часов киевский режим запустил по российским... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T16:17
2026-03-04T16:17
2026-03-04T16:38
министерство обороны рф
крым
новости крыма
пво
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_349d4b22f255343aa5af07256d96a6b5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Российские военные сбили 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Всего за 8 часов киевский режим запустил по российским регионам 76 БПЛА, которые успешно ликвидировали. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве отметили, что 27 БПЛА из них ликвидировали над территорией Крыма, 16 – над акваторией Азовского моря и три БПЛА – над акваторией Черного моря.Также было уничтожено 14 БПЛА – над территорией Краснодарского края, девять – над Белгородской областью, по два – над Калужской, Кировской и Курской областями и один беспилотник – над территорией Республики Марий Эл.Утром 4 марта сообщалось, что средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России. 21 вражеский дрон ликвидировали над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Белгородской, два – над Астраханской и еще один – над Курской.Также сообщалось, что в ночь на среду над Крымом была отражена новая атака украинских беспилотников, за три часа над республикой и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛАВ Новороссийске после атаки ВСУ повреждены больше 100 домовМуж погиб и жена ранена – дрон атаковал дом в селе в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20260304/vsu-atakovali-mirnykh-grazhdan-v-belgorodskoy-oblasti---troe-v-bolnitse-1153674934.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018229_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ec3ed358f8fc48097d706df34db9398b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, атаки всу на крым
46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей - Минобороны
16:17 04.03.2026 (обновлено: 16:38 04.03.2026)