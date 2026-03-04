46 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Российские военные сбили 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Всего за 8 часов киевский режим запустил по российским регионам 76 БПЛА, которые успешно ликвидировали. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве отметили, что 27 БПЛА из них ликвидировали над территорией Крыма, 16 – над акваторией Азовского моря и три БПЛА – над акваторией Черного моря.Также было уничтожено 14 БПЛА – над территорией Краснодарского края, девять – над Белгородской областью, по два – над Калужской, Кировской и Курской областями и один беспилотник – над территорией Республики Марий Эл.Утром 4 марта сообщалось, что средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России. 21 вражеский дрон ликвидировали над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Белгородской, два – над Астраханской и еще один – над Курской.Также сообщалось, что в ночь на среду над Крымом была отражена новая атака украинских беспилотников, за три часа над республикой и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.
16:17 04.03.2026 (обновлено: 16:38 04.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Российские военные сбили 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Всего за 8 часов киевский режим запустил по российским регионам 76 БПЛА, которые успешно ликвидировали. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"4 марта в период с 08:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве отметили, что 27 БПЛА из них ликвидировали над территорией Крыма, 16 – над акваторией Азовского моря и три БПЛА – над акваторией Черного моря.
Также было уничтожено 14 БПЛА – над территорией Краснодарского края, девять – над Белгородской областью, по два – над Калужской, Кировской и Курской областями и один беспилотник – над территорией Республики Марий Эл.
Утром 4 марта сообщалось, что средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России. 21 вражеский дрон ликвидировали над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Белгородской, два – над Астраханской и еще один – над Курской.
Также сообщалось, что в ночь на среду над Крымом была отражена новая атака украинских беспилотников, за три часа над республикой и еще двумя регионами России сбили 38 вражеских БПЛА.
