Житель Керчи набросился с ножом на знакомого - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Житель Керчи набросился с ножом на знакомого
36-летний житель Керчи ударил ножом знакомого в ходе конфликта. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он задержан и сейчас находится под стражей. РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 36-летний житель Керчи ударил ножом знакомого в ходе конфликта. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он задержан и сейчас находится под стражей.Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Под стражу фигурант помещен по решению суда. Ход расследования контролирует прокуратура города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомогоВ Евпатории алкогольный марафон закончился убийствомВ московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских
прокуратура республики крым, крым, новости крыма, закон и право, происшествия
17:47 03.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 36-летний житель Керчи ударил ножом знакомого в ходе конфликта. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он задержан и сейчас находится под стражей.
"Как полагает следствие, мужчина в ходе конфликта с потерпевшим нанес ему один удар ножом в область живота, причинив тяжкий вред здоровью. Его действия пресечены сотрудниками органов внутренних дел", – проинформировали в надзорном ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Под стражу фигурант помещен по решению суда. Ход расследования контролирует прокуратура города.
