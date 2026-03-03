https://crimea.ria.ru/20260303/zhitel-kerchi-nabrosilsya-s-nozhom-na-znakomogo-1153659334.html
Житель Керчи набросился с ножом на знакомого
36-летний житель Керчи ударил ножом знакомого в ходе конфликта. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он задержан и сейчас находится под стражей. РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. 36-летний житель Керчи ударил ножом знакомого в ходе конфликта. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он задержан и сейчас находится под стражей.Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Под стражу фигурант помещен по решению суда. Ход расследования контролирует прокуратура города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомогоВ Евпатории алкогольный марафон закончился убийствомВ московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских
