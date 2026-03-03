https://crimea.ria.ru/20260303/zemletryaseniya-v-sochi-i-vrata-ada-dlya-ssha-i-izrailya--glavnoe-za-den-1153660121.html
Землетрясения в Сочи и "врата ада" для США и Израиля – главное за день
Землетрясения в Сочи и "врата ада" для США и Израиля – главное за день - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Землетрясения в Сочи и "врата ада" для США и Израиля – главное за день
Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,8 произошли в Краснодарском крае в районе Сочи. Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля. Глава МИД России... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T22:56
2026-03-03T22:56
2026-03-03T22:56
главное за день
крым
иран
обострение между ираном и сша
украина
политика
внешняя политика
владимир зеленский
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_074bf8e9b72c7e583b1f52a14d71e130.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,8 произошли в Краснодарском крае в районе Сочи. Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля. Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление об агрессии США в отношении Венесуэлы, Ирана и Кубы. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул ряд условий по выборам на Украине и в очередной раз отказался вывести ВСУ из Донбасса. В Крыму утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымДва землетрясения в СочиДнем во вторник в Сочи произошло два землетрясения. Первое зафиксировали в 15:09. Магнитуда подземных толчков составила 4,4. Очаг залегал на глубине 35 километров.Второе землетрясение имело магнитуду 4,8. Оно произошло спустя час в 29 километрах от Сочи и 192 километрах от Краснодара. Очаг залегал на глубине 10 километров.Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и ИзраиляВашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану. Об этом предупредил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини.Лавров про агрессию СШАСША в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.Заявления Владимира ЗеленскогоВСУ оказались в сложной ситуации из-за нехватки солдат, поэтому Украина хочет закончить конфликт, но ВСУ не уйдут из Донбасса. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Я хочу внести ясность: я никогда не уйду из Донбасса и не оставлю 200 тысяч украинцев, которые его населяют", – заявил Зеленский Такое признание .Также Зеленский отверг проведение выборов на Украине, ссылаясь на боевые действия. Крым начал подготовку к курортному сезону-2026Власти Республики Крым утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года, сообщили в пресс-службе Совмина РК.До 1 апреля власти муниципалитетов должны разработать и утвердить планы по подготовке и проведению курортного сезона, а также определить перечень пляжей. До 1 мая – составить перечень автостоянок. Также этим летом планируют предусмотреть обустройство мест специальных парковок, теневых навесов, скамеек, урн и туалетов, определить места для временной стоянки туристских автобусов у популярных объектов. Незаконные парковки ликвидируют. Благоустроят места сбора и посадки экскурсионных групп.Запасы воды в водохранилищах КрымаВодохранилища Крыма продолжают наполняться, накопленных запасов хватит более чем на год даже без учета будущего притока. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20260303/zemletryasenie-v-sochi---kakovy-riski-dlya-kryma-1153658933.html
https://crimea.ria.ru/20260303/iran-planiroval-napast-pervym--tramp-1153662197.html
https://crimea.ria.ru/20260303/v-krymu-otsenili-slova-trampa-o-sposobnosti-ssha-vesti-voyny-vechno-1153653801.html
https://crimea.ria.ru/20260303/zima-razdora-mezhdu-zelenskim-i-klichko-vspykhnul-novyy-konflikt--1153660964.html
https://crimea.ria.ru/20260303/opasny-li-gigantskie-protuberantsy-dlya-zemli-1153657452.html
https://crimea.ria.ru/20260303/tretya-mirovaya-voyna-chto-prorochil--zhirinovskiy-o-konflikte-v-irane-1153645505.html
крым
иран
украина
сочи
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140194544_0:0:1081:811_1920x0_80_0_0_ea9d865e08dd0ba8cd76441106d95330.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, крым, иран, обострение между ираном и сша, украина, политика, внешняя политика, владимир зеленский, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, сочи, землетрясение, новости, новости крыма, кубань, краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,8 произошли в Краснодарском крае в районе Сочи. Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля. Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление об агрессии США в отношении Венесуэлы, Ирана и Кубы. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул ряд условий по выборам на Украине и в очередной раз отказался вывести ВСУ из Донбасса. В Крыму утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
Два землетрясения в Сочи
Днем во вторник в Сочи произошло два землетрясения. Первое зафиксировали
в 15:09. Магнитуда подземных толчков составила 4,4. Очаг залегал на глубине 35 километров.
"Подземные толчки отчетливо ощущались в нескольких районах курорта, особенно в зданиях. По сообщениям сейсмической службы, магнитуда составила 4,4 балла, эпицентр зарегистрирован в акватории моря в 23 км от Сочи", - сообщил
мэр города Андрей Прошунин.
Второе землетрясение
имело магнитуду 4,8. Оно произошло спустя час в 29 километрах от Сочи и 192 километрах от Краснодара. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану
. Об этом предупредил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини.
"Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше", — цитирует его РИА Новости.
Лавров про агрессию США
США в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся
Венесуэлой, Ираном и Кубой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.
"(Госсекретарь США Марко) Рубио… недавно допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец", – сказал Лавров.
Заявления Владимира Зеленского
ВСУ оказались в сложной ситуации
из-за нехватки солдат, поэтому Украина хочет закончить конфликт, но ВСУ не уйдут из Донбасса
. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Я хочу внести ясность: я никогда не уйду из Донбасса и не оставлю 200 тысяч украинцев, которые его населяют", – заявил Зеленский Такое признание .
Также Зеленский отверг проведение выборов
на Украине, ссылаясь на боевые действия.
"Реальный вопрос: когда мы сможем провести выборы? Наверняка они будут после окончания войны, а не во время временного прекращения огня", – сказал Зеленский.
Крым начал подготовку к курортному сезону-2026
Власти Республики Крым утвердили
план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года, сообщили в пресс-службе Совмина РК.
До 1 апреля власти муниципалитетов должны разработать и утвердить планы по подготовке и проведению курортного сезона, а также определить перечень пляжей. До 1 мая – составить перечень автостоянок. Также этим летом планируют предусмотреть обустройство мест специальных парковок, теневых навесов, скамеек, урн и туалетов, определить места для временной стоянки туристских автобусов у популярных объектов.
Незаконные парковки ликвидируют. Благоустроят места сбора и посадки экскурсионных групп.
Запасы воды в водохранилищах Крыма
Водохранилища Крыма продолжают наполняться
, накопленных запасов хватит более чем на год даже без учета будущего притока. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Крымские питьевые водохранилища естественного стока продолжают наполняться водой. Имеющихся сегодня запасов без учета будущего притока хватит примерно на 14 месяцев", – проинформировал Константинов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube