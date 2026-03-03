https://crimea.ria.ru/20260303/zemletryaseniya-v-sochi-i-vrata-ada-dlya-ssha-i-izrailya--glavnoe-za-den-1153660121.html

Землетрясения в Сочи и "врата ада" для США и Израиля – главное за день

Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,8 произошли в Краснодарском крае в районе Сочи. Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля. Глава МИД России... РИА Новости Крым, 03.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,8 произошли в Краснодарском крае в районе Сочи. Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля. Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление об агрессии США в отношении Венесуэлы, Ирана и Кубы. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул ряд условий по выборам на Украине и в очередной раз отказался вывести ВСУ из Донбасса. В Крыму утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымДва землетрясения в СочиДнем во вторник в Сочи произошло два землетрясения. Первое зафиксировали в 15:09. Магнитуда подземных толчков составила 4,4. Очаг залегал на глубине 35 километров.Второе землетрясение имело магнитуду 4,8. Оно произошло спустя час в 29 километрах от Сочи и 192 километрах от Краснодара. Очаг залегал на глубине 10 километров.Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и ИзраиляВашингтон и Тель-Авив ждет расплата за удары по Ирану. Об этом предупредил представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини.Лавров про агрессию СШАСША в своем стремлении управлять другими странами не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Брунея.Заявления Владимира ЗеленскогоВСУ оказались в сложной ситуации из-за нехватки солдат, поэтому Украина хочет закончить конфликт, но ВСУ не уйдут из Донбасса. Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Я хочу внести ясность: я никогда не уйду из Донбасса и не оставлю 200 тысяч украинцев, которые его населяют", – заявил Зеленский Такое признание .Также Зеленский отверг проведение выборов на Украине, ссылаясь на боевые действия. Крым начал подготовку к курортному сезону-2026Власти Республики Крым утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года, сообщили в пресс-службе Совмина РК.До 1 апреля власти муниципалитетов должны разработать и утвердить планы по подготовке и проведению курортного сезона, а также определить перечень пляжей. До 1 мая – составить перечень автостоянок. Также этим летом планируют предусмотреть обустройство мест специальных парковок, теневых навесов, скамеек, урн и туалетов, определить места для временной стоянки туристских автобусов у популярных объектов. Незаконные парковки ликвидируют. Благоустроят места сбора и посадки экскурсионных групп.Запасы воды в водохранилищах КрымаВодохранилища Крыма продолжают наполняться, накопленных запасов хватит более чем на год даже без учета будущего притока. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

