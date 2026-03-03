https://crimea.ria.ru/20260303/zemletryasenie-v-sochi---kakovy-riski-dlya-kryma-1153658933.html

Землетрясение в Сочи - каковы риски для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Землетрясения, которые произошли в Сочи, а также периодически фиксируются в акватории Черного моря у побережья Краснодарского края, разряжают общую сейсмоактивную зону и снижают риски возникновения более мощных землетрясений, в том числе и в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщил завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Борис Вахрушев.Во вторник в 15:09 мск были зафиксированы толчки магнитудой 4,4 в 32 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. Никаких повреждений не зафиксировано, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Второе землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 16:05 мск в 29 км от Сочи и 192 км от Краснодара. Очаг залегал на глубине 10 километров.Вахрушев напомнил, что Крым и Краснодарский край в целом связаны одной грядой - Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоной. Но подземные толчки в Сочи не обязательно указывают на то, что подобное в скором времени произойдет и в Крыму, заметил Борис Вахрушев.Эксперт подчеркнул, что подобные периодические несильные подземные толчки в целом полезны для единого сейсмического пояса. Напротив, когда долго не происходят землетрясения – это уже тревожный сигнал для всей сейсмоактивной зоны.28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска. 10 февраля на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.2 февраля в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунамиСильное землетрясение произошло в Турции – что известноЛуна как триггер землетрясений на Земле: как это возможно

