Землетрясение произошло в Краснодарском крае - что известно

Землетрясение произошло в Краснодарском крае - что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Сочи произошло сильное землетрясение магнитудой 4,4, его отчетливо ощущали в разных районах города. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Сейсмоактивность зарегистрировали во вторник в 15:09. Очаг залегал на глубине 35 километров.По его словам, никаких повреждений не зафиксировано. Прошунин призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие. Как сообщалось, 28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла, эпицентр залегал в море на глубине порядка 10 километров.2 февраля землетрясение произошло в Азовском море у берегов Крыма, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

