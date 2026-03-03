Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло в Краснодарском крае - что известно - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/zemletryasenie-proizoshlo-v-krasnodarskom-krae---chto-izvestno---1153655801.html
Землетрясение произошло в Краснодарском крае - что известно
Землетрясение произошло в Краснодарском крае - что известно - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Землетрясение произошло в Краснодарском крае - что известно
В Сочи произошло сильное землетрясение магнитудой 4,4, его отчетливо ощущали в разных районах города. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T16:00
2026-03-03T16:00
сочи
краснодарский край
новости
землетрясение
происшествия
европейский средиземноморский сейсмологический центр
сейсмология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f604c7d17e53782ec3a09d40af0b3e30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Сочи произошло сильное землетрясение магнитудой 4,4, его отчетливо ощущали в разных районах города. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Сейсмоактивность зарегистрировали во вторник в 15:09. Очаг залегал на глубине 35 километров.По его словам, никаких повреждений не зафиксировано. Прошунин призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие. Как сообщалось, 28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла, эпицентр залегал в море на глубине порядка 10 километров.2 февраля землетрясение произошло в Азовском море у берегов Крыма, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143295473_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e5827a70722e450eec690b919389968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, краснодарский край, новости, землетрясение, происшествия, европейский средиземноморский сейсмологический центр, сейсмология
Землетрясение произошло в Краснодарском крае - что известно

В Сочи при землетрясении магнитудой 4,4 разрушений нет - власти

16:00 03.03.2026
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Сочи произошло сильное землетрясение магнитудой 4,4, его отчетливо ощущали в разных районах города. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Сейсмоактивность зарегистрировали во вторник в 15:09. Очаг залегал на глубине 35 километров.
"Подземные толчки отчетливо ощущались в нескольких районах курорта, особенно в зданиях. По сообщениям сейсмической службы, магнитуда составила 4,4 балла, эпицентр зарегистрирован в акватории моря в 23 км от Сочи", - отметил он.
По его словам, никаких повреждений не зафиксировано. Прошунин призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.
"Пострадавших и разрушений нет, вся инфраструктура курорта работает штатно. Небольшие подземные толчки – явление, характерное для нашего региона и молодых Кавказских гор. Призываю сохранять спокойствие", - отметил он.
Как сообщалось, 28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла, эпицентр залегал в море на глубине порядка 10 километров.
2 февраля землетрясение произошло в Азовском море у берегов Крыма, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиКраснодарский крайНовостиЗемлетрясениеПроисшествияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрСейсмология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49Солнце выбросило гигантский протуберанец
16:38Студенты и школьники побелят памятники героям Отечественной войны в Крыму
16:28Повторное землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Сочи
16:17Работник "Крымгазсетей" поедет в колонию за смерть ребенка
16:00Землетрясение произошло в Краснодарском крае - что известно
15:44Новый устный экзамен в школах России станет допуском к ОГЭ
15:28Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
15:20В Сочи произошло землетрясение
15:12Подрезал попутку: жителя Крыма будут судить за смертельное ДТП
14:53Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области
14:43Искусственный интеллект: в чем польза и вред
14:31Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров
14:20Трещины в стенах и полу – СК занялся аварийным Домом культуры в Крыму
14:07Цена нефти Brent обновила рекорд
14:04ВТБ: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%
13:55Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана
13:43Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину
13:33Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ
13:21За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева
13:12Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном
Лента новостейМолния