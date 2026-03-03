Рейтинг@Mail.ru
За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева - РИА Новости Крым, 03.03.2026
За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева
За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева - РИА Новости Крым, 03.03.2026
За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева
ВС РФ в зоне проведения спецоперации в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, установили контроль над Бобылевкой Сумской области и сократили в... РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. ВС РФ в зоне проведения спецоперации в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, установили контроль над Бобылевкой Сумской области и сократили в боях численность украинской армии на 1290 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области.В Харьковской области российские бойцы поразили механизированную, мотопехотную бригады ВСУ и бригады теробороны в четырех населенных пунктах. Потери противника – 205 человек.Войска "Запад" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Киев потерял 190 военных.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Уничтожили три механизированные, штурмовые бригады ВСУ и бригады теробороны в ДНР. Противник потерял свыше 120 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери противника составили до 360 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в Запорожской области и уничтожила склад боеприпасов. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области и уничтожили до 65 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее армия России на отдельных участках фронта продавила оборону противника, заняла более выгодные рубежи и позиции и ликвидировала более 1300 киевских боевиков за сутки.Также сообщалось, что российская армия продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта – Нескучное Харьковской области и Горькое Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Карповку в ДНР — МинобороныПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARSГосдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев
Новости
новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, потери всу
За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева

Новости СВО – в ходе наступления армии России за сутки Киев потерял почти 1300 боевиков

13:21 03.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. ВС РФ в зоне проведения спецоперации в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, установили контроль над Бобылевкой Сумской области и сократили в боях численность украинской армии на 1290 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.
В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области.
В Харьковской области российские бойцы поразили механизированную, мотопехотную бригады ВСУ и бригады теробороны в четырех населенных пунктах. Потери противника – 205 человек.
Войска "Запад" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Киев потерял 190 военных.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Уничтожили три механизированные, штурмовые бригады ВСУ и бригады теробороны в ДНР. Противник потерял свыше 120 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери противника составили до 360 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в Запорожской области и уничтожила склад боеприпасов. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих.
Сводка Минобороны РФ на 3 марта 2026 годаСводка Минобороны РФ на 3 марта 2026 года
Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области и уничтожили до 65 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
При помощи авиации и БПЛА нанесено поражение аэродромам ВСУ, объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее армия России на отдельных участках фронта продавила оборону противника, заняла более выгодные рубежи и позиции и ликвидировала более 1300 киевских боевиков за сутки.
Также сообщалось, что российская армия продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта – Нескучное Харьковской области и Горькое Запорожской области.
