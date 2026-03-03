https://crimea.ria.ru/20260303/za-sutki-armiya-rf-likvidirovala-pochti-1300-boevikov-kieva-1153646863.html

За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева

ВС РФ в зоне проведения спецоперации в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, установили контроль над Бобылевкой Сумской области и сократили в... РИА Новости Крым, 03.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153647057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a1cbbe9ddcf8d158a6726da127bfe43.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. ВС РФ в зоне проведения спецоперации в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции, установили контроль над Бобылевкой Сумской области и сократили в боях численность украинской армии на 1290 боевиков. Это следует из сводки Минобороны РФ.В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Бобылевка Сумской области.В Харьковской области российские бойцы поразили механизированную, мотопехотную бригады ВСУ и бригады теробороны в четырех населенных пунктах. Потери противника – 205 человек.Войска "Запад" улучшили тактическое положение. Поразили живую силу и технику трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Киев потерял 190 военных.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Уничтожили три механизированные, штурмовые бригады ВСУ и бригады теробороны в ДНР. Противник потерял свыше 120 военнослужащих. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери противника составили до 360 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в Запорожской области и уничтожила склад боеприпасов. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области и уничтожили до 65 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее армия России на отдельных участках фронта продавила оборону противника, заняла более выгодные рубежи и позиции и ликвидировала более 1300 киевских боевиков за сутки.Также сообщалось, что российская армия продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта – Нескучное Харьковской области и Горькое Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Карповку в ДНР — МинобороныПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARSГосдума запретила экстрадицию воевавших за РФ иностранцев

