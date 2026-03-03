Рейтинг@Mail.ru
Выборов на Украине не будет: Зеленский опять выдвигает условия - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Выборов на Украине не будет: Зеленский опять выдвигает условия
Выборов на Украине не будет: Зеленский опять выдвигает условия - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Выборов на Украине не будет: Зеленский опять выдвигает условия
Утративший президентскую легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказывается проводить выборы на Украине, ссылаясь на боевые... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T12:07
2026-03-03T12:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Утративший президентскую легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказывается проводить выборы на Украине, ссылаясь на боевые действия. Об этом он заявил в интервью итальянским СМИ, пишет РИА Новости. Также он подчеркнул, что пока не определился, будет ли баллотироваться, сославшись на то, что якобы учтет пожелания самих украинцев."Я совсем не уверен, что буду баллотироваться. Посмотрю, чего захотят украинцы", - заявил Зеленский.Ранее газета Financial Times сообщила, что Зеленский планирует провести выборы на Украине одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Сам Зеленский опроверг эту информацию и снова начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Выборы президента страны должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения, которое глава киевского режима постоянно продлевает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном ЗеленскомПрикрытие для Зеленского: что стоит за инсайдами о выборах на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Утративший президентскую легитимность глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз отказывается проводить выборы на Украине, ссылаясь на боевые действия. Об этом он заявил в интервью итальянским СМИ, пишет РИА Новости.
"Реальный вопрос: когда мы сможем провести выборы? Наверняка они будут после окончания войны, а не во время временного прекращения огня", – сказал Зеленский.
Также он подчеркнул, что пока не определился, будет ли баллотироваться, сославшись на то, что якобы учтет пожелания самих украинцев.
"Я совсем не уверен, что буду баллотироваться. Посмотрю, чего захотят украинцы", - заявил Зеленский.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Зеленский планирует провести выборы на Украине одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Сам Зеленский опроверг эту информацию и снова начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.
Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Выборы президента страны должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения, которое глава киевского режима постоянно продлевает.
