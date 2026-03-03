Рейтинг@Mail.ru
"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/vsu-ne-uydut-iz-donbassa-zelenskiy-snova-prikryvaetsya-lyudmi-1153644379.html
"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми
"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми - РИА Новости Крым, 03.03.2026
"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми
Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается вывести боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T12:47
2026-03-03T12:47
владимир зеленский
украина
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
новости сво
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b2006ebb58ffa61c6b1e3f04a394ec01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается вывести боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. При этом он тут же ушел от темы "населяющих Донбасс украинцев" и заявил, что именно в Донбассе находятся лучшие оборонительные опорные пункты ВСУ."Если мы отступим, русские получат зеленый свет к центру страны. Нам нужна сильная линия обороны Украины", – сказал глава киевского режима.В конце декабря Зеленский признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. Через несколько дней глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по вопросу вывода частей ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса. Уже в январе на пресс-конференции в Вильнюсе Зеленский снова отказался выводить из региона украинских боевиков.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о ДонбассеРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФНаглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
украина
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_9b91eccdea4165789e97070892fda435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, украина, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины)
"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми

Зеленский в очередной раз отказался вывести ВСУ с территории Донбасса

12:47 03.03.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается вывести боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона.

"Я хочу внести ясность: я никогда не уйду из Донбасса и не оставлю 200 тысяч украинцев, которые его населяют", – заявил Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

При этом он тут же ушел от темы "населяющих Донбасс украинцев" и заявил, что именно в Донбассе находятся лучшие оборонительные опорные пункты ВСУ.
"Если мы отступим, русские получат зеленый свет к центру страны. Нам нужна сильная линия обороны Украины", – сказал глава киевского режима.
В конце декабря Зеленский признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. Через несколько дней глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по вопросу вывода частей ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса. Уже в январе на пресс-конференции в Вильнюсе Зеленский снова отказался выводить из региона украинских боевиков.
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский сделал заявление о Донбассе
Россия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ
Наглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
 
Владимир ЗеленскийУкраинаСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20СК возбудит дело из-за плохого содержания дома культуры в Феодосии
14:07Цена нефти Brent обновила рекорд
14:04ВТБ: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%
13:55Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана
13:43Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину
13:33Киев хочет закончить войну – Зеленский заявил о нехватке солдат ВСУ
13:21За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киева
13:12Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном
13:06В Иране поражен завод по обогащению ядерного топлива
12:58Крым перевыполнил план по жилью и соцобъектам: итоги нацпроектов-2025
12:47"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми
12:38Третья мировая война: что пророчил Жириновский о конфликте в Иране
12:32На крымчанина завели уголовное дело за незаконный вылов креветки
12:22Где в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
12:10Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
12:07Выборов на Украине не будет: Зеленский опять выдвигает условия
12:01Суд в Польше продлил арест Бутягину и рассмотрит запрос о его экстрадиции
11:52Цифровой АПК: в Крыму запустили первый трактородром и экспертизу животных
11:45В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
11:31На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты
Лента новостейМолния