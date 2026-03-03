https://crimea.ria.ru/20260303/vsu-ne-uydut-iz-donbassa-zelenskiy-snova-prikryvaetsya-lyudmi-1153644379.html
"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми
"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми - РИА Новости Крым, 03.03.2026
"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми
Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается вывести боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T12:47
2026-03-03T12:47
2026-03-03T12:47
владимир зеленский
украина
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
новости сво
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b2006ebb58ffa61c6b1e3f04a394ec01.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается вывести боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. При этом он тут же ушел от темы "населяющих Донбасс украинцев" и заявил, что именно в Донбассе находятся лучшие оборонительные опорные пункты ВСУ."Если мы отступим, русские получат зеленый свет к центру страны. Нам нужна сильная линия обороны Украины", – сказал глава киевского режима.В конце декабря Зеленский признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. Через несколько дней глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по вопросу вывода частей ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса. Уже в январе на пресс-конференции в Вильнюсе Зеленский снова отказался выводить из региона украинских боевиков.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о ДонбассеРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФНаглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме
украина
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_9b91eccdea4165789e97070892fda435.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины)
"ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми
Зеленский в очередной раз отказался вывести ВСУ с территории Донбасса
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается вывести боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона.
"Я хочу внести ясность: я никогда не уйду из Донбасса и не оставлю 200 тысяч украинцев, которые его населяют", – заявил Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
При этом он тут же ушел от темы "населяющих Донбасс украинцев" и заявил, что именно в Донбассе находятся лучшие оборонительные опорные пункты ВСУ.
"Если мы отступим, русские получат зеленый свет к центру страны. Нам нужна сильная линия обороны Украины", – сказал глава киевского режима.
В конце декабря Зеленский признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. Через несколько дней глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по вопросу вывода частей ВСУ
из контролируемой Киевом части Донбасса. Уже в январе на пресс-конференции в Вильнюсе Зеленский снова отказался выводить
из региона украинских боевиков.
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: