https://crimea.ria.ru/20260303/vsu-ne-uydut-iz-donbassa-zelenskiy-snova-prikryvaetsya-lyudmi-1153644379.html

Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается вывести боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T12:47

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130398437_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b2006ebb58ffa61c6b1e3f04a394ec01.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается вывести боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона. При этом он тут же ушел от темы "населяющих Донбасс украинцев" и заявил, что именно в Донбассе находятся лучшие оборонительные опорные пункты ВСУ."Если мы отступим, русские получат зеленый свет к центру страны. Нам нужна сильная линия обороны Украины", – сказал глава киевского режима.В конце декабря Зеленский признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. Через несколько дней глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по вопросу вывода частей ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса. Уже в январе на пресс-конференции в Вильнюсе Зеленский снова отказался выводить из региона украинских боевиков.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о ДонбассеРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФНаглец прикрылся народом: в Крыму оценили слова Зеленского о референдуме

2026

Новости

