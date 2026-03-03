Рейтинг@Mail.ru
Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области
Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области
Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области
Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области
Восемь автомобильных туристических маршрутов вдоль побережья Азовского и Черного морей, а также через заповедник Аскания-Нова, разработаны в Херсонской области. РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Восемь автомобильных туристических маршрутов вдоль побережья Азовского и Черного морей, а также через заповедник Аскания-Нова, разработаны в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам совещания по развитию автомобильного туризма до 2030 года с областным правительством.По его словам, вдоль маршрутов появятся современные заправки, кафе, стоянки, гостиницы, автосервисы, площадки для отдыха с детьми. Инфраструктура будет учитывать потребности многодетных семей и маломобильных граждан.Кроме того, по поручению губернатора, на херсонском участке трассы "Новороссия" приведут в порядок заброшенные и разбитые объекты. Сальдо подчеркнул, что регион в перспективе рассчитывает на активное развитие туризма.В Херсонской области планируется строительство и реконструкция объектов лечебно-оздоровительного туризма, сообщали ранее в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП).
владимир сальдо, херсонская область, туризм, черное море, азовское море, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Восемь автомобильных туристических маршрутов вдоль побережья Азовского и Черного морей, а также через заповедник Аскания-Нова, разработаны в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам совещания по развитию автомобильного туризма до 2030 года с областным правительством.
"По нацпроекту "Туризм и гостеприимство" в регионе уже разработаны восемь автомобильных маршрутов вдоль побережья Азовского и Черного морей, через Асканию-Нова. Они позволят посетить пляжи, санатории, соленые озера, геотермальные источники и исторические объекты", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, вдоль маршрутов появятся современные заправки, кафе, стоянки, гостиницы, автосервисы, площадки для отдыха с детьми. Инфраструктура будет учитывать потребности многодетных семей и маломобильных граждан.
Кроме того, по поручению губернатора, на херсонском участке трассы "Новороссия" приведут в порядок заброшенные и разбитые объекты. Сальдо подчеркнул, что регион в перспективе рассчитывает на активное развитие туризма.
В Херсонской области планируется строительство и реконструкция объектов лечебно-оздоровительного туризма, сообщали ранее в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП).
