Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области
Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области
Восемь автомобильных туристических маршрутов вдоль побережья Азовского и Черного морей, а также через заповедник Аскания-Нова, разработаны в Херсонской области. РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Восемь автомобильных туристических маршрутов вдоль побережья Азовского и Черного морей, а также через заповедник Аскания-Нова, разработаны в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам совещания по развитию автомобильного туризма до 2030 года с областным правительством.По его словам, вдоль маршрутов появятся современные заправки, кафе, стоянки, гостиницы, автосервисы, площадки для отдыха с детьми. Инфраструктура будет учитывать потребности многодетных семей и маломобильных граждан.Кроме того, по поручению губернатора, на херсонском участке трассы "Новороссия" приведут в порядок заброшенные и разбитые объекты. Сальдо подчеркнул, что регион в перспективе рассчитывает на активное развитие туризма.В Херсонской области планируется строительство и реконструкция объектов лечебно-оздоровительного туризма, сообщали ранее в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человекДНР нужны совместные с Крымом туристические маршрутыПо Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах
Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области
В Херсонской области разработали восемь туристических автомобильных маршрутов - Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Восемь автомобильных туристических маршрутов вдоль побережья Азовского и Черного морей, а также через заповедник Аскания-Нова, разработаны в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам совещания по развитию автомобильного туризма до 2030 года с областным правительством.
"По нацпроекту "Туризм и гостеприимство" в регионе уже разработаны восемь автомобильных маршрутов вдоль побережья Азовского и Черного морей, через Асканию-Нова. Они позволят посетить пляжи, санатории, соленые озера, геотермальные источники и исторические объекты", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, вдоль маршрутов появятся современные заправки, кафе, стоянки, гостиницы, автосервисы, площадки для отдыха с детьми. Инфраструктура будет учитывать потребности многодетных семей и маломобильных граждан.
Кроме того, по поручению губернатора, на херсонском участке трассы "Новороссия" приведут в порядок заброшенные и разбитые объекты. Сальдо подчеркнул, что регион в перспективе рассчитывает на активное развитие туризма.
В Херсонской области планируется строительство и реконструкция объектов лечебно-оздоровительного туризма
, сообщали ранее в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП).
