https://crimea.ria.ru/20260303/vosem-novykh-avtomobilnykh-turmarshrutov-poyavyatsya-v-khersonskoy-oblasti-1153652426.html

Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области

Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.03.2026

Восемь новых автомобильных турмаршрутов появятся в Херсонской области

Восемь автомобильных туристических маршрутов вдоль побережья Азовского и Черного морей, а также через заповедник Аскания-Нова, разработаны в Херсонской области. РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T14:53

2026-03-03T14:53

2026-03-03T14:53

владимир сальдо

херсонская область

туризм

черное море

азовское море

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131061641_0:141:960:681_1920x0_80_0_0_4e6b29ab8e535eb3ef05a730acf8038a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Восемь автомобильных туристических маршрутов вдоль побережья Азовского и Черного морей, а также через заповедник Аскания-Нова, разработаны в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам совещания по развитию автомобильного туризма до 2030 года с областным правительством.По его словам, вдоль маршрутов появятся современные заправки, кафе, стоянки, гостиницы, автосервисы, площадки для отдыха с детьми. Инфраструктура будет учитывать потребности многодетных семей и маломобильных граждан.Кроме того, по поручению губернатора, на херсонском участке трассы "Новороссия" приведут в порядок заброшенные и разбитые объекты. Сальдо подчеркнул, что регион в перспективе рассчитывает на активное развитие туризма.В Херсонской области планируется строительство и реконструкция объектов лечебно-оздоровительного туризма, сообщали ранее в Едином институте пространственного планирования (ЕИПП).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человекДНР нужны совместные с Крымом туристические маршрутыПо Крыму на автомобиле: советы туристам по безопасности на дорогах

херсонская область

черное море

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, туризм, черное море, азовское море, новости