Рейтинг@Mail.ru
Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/vodokhranilischa-kryma-prodolzhayut-napolnyatsya-na-skolko-khvatit-zapasov-1153635190.html
Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов
Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов
Водохранилища Крыма продолжают наполняться, накопленных запасов хватит более чем на год даже без учета будущего притока. Об этом сообщил председатель крымского... РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T08:48
2026-03-03T08:48
владимир константинов
новости крыма
вода в крыму
водоснабжение
водохранилища крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153635349_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_2badf44d1ea81fbf17a20a484adf9776.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма продолжают наполняться, накопленных запасов хватит более чем на год даже без учета будущего притока. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.И уточнил, что за прошедшую неделю в водохранилища полуострова поступило более 10,5 миллионов кубометров. При этом некоторые крымские водохранилища наполнены на 100 процентов. Суммарный объем наполняемости 23 крымских водохранилищ на сегодня составляет 197 миллионов кубометров воды, отметил председатель парламента РК.И подчеркнул, что для руководства республики приоритетом остается бесперебойное обеспечение крымчан качественной водой, поэтому ведется анализ ситуации и вся организационная работа в этом направлении будет продолжена.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко также сообщала, что обильные осадки, выпавшие на ЮБК, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион.В конце декабря завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ доктор технических наук Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока.Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года. Это Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища на Южном берегу Крыма. Объем финансирования – 22,4 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в КрымуКрым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153635349_170:0:2446:1707_1920x0_80_0_0_74e3fa00baa5290e77bf60290d46e291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, новости крыма, вода в крыму, водоснабжение, водохранилища крыма
Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов

Запасов крымских водохранилищ хватит более чем на год даже без учета будущего притока

08:48 03.03.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВодохранилище в Крыму
Водохранилище в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма продолжают наполняться, накопленных запасов хватит более чем на год даже без учета будущего притока. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Крымские питьевые водохранилища естественного стока продолжают наполняться водой. Имеющихся сегодня запасов без учета будущего притока хватит примерно на 14 месяцев", – проинформировал Константинов.
И уточнил, что за прошедшую неделю в водохранилища полуострова поступило более 10,5 миллионов кубометров. При этом некоторые крымские водохранилища наполнены на 100 процентов. Суммарный объем наполняемости 23 крымских водохранилищ на сегодня составляет 197 миллионов кубометров воды, отметил председатель парламента РК.
И подчеркнул, что для руководства республики приоритетом остается бесперебойное обеспечение крымчан качественной водой, поэтому ведется анализ ситуации и вся организационная работа в этом направлении будет продолжена.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко также сообщала, что обильные осадки, выпавшие на ЮБК, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион.
В конце декабря завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ доктор технических наук Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока.
Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года. Это Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища на Южном берегу Крыма. Объем финансирования – 22,4 миллиарда рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в Крыму
Крым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"
Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде
 
Владимир КонстантиновНовости КрымаВода в КрымуВодоснабжениеВодохранилища Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:45В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
11:31На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты
11:19Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубов впервые за три года
11:14В Иране произошло землетрясение
11:02Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен
10:50Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны
10:43Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
10:38Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие
10:31Север Крыма частично обесточен
10:17На СВО погиб титулованный российский тяжелоатлет
10:12Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинии
10:07Рейд в Севастополе снова открыт
10:05В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек
09:55Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании
09:51Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский
09:42В Севастополе закрыли рейд и остановили катера
09:40"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка
09:35В Севастополе менеджер присвоила 845 тысяч рублей клиентов
09:28В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026
09:22В Крыму назначили нового вице-премьера
Лента новостейМолния