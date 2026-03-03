https://crimea.ria.ru/20260303/vodokhranilischa-kryma-prodolzhayut-napolnyatsya-na-skolko-khvatit-zapasov-1153635190.html

Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма продолжают наполняться, накопленных запасов хватит более чем на год даже без учета будущего притока. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.И уточнил, что за прошедшую неделю в водохранилища полуострова поступило более 10,5 миллионов кубометров. При этом некоторые крымские водохранилища наполнены на 100 процентов. Суммарный объем наполняемости 23 крымских водохранилищ на сегодня составляет 197 миллионов кубометров воды, отметил председатель парламента РК.И подчеркнул, что для руководства республики приоритетом остается бесперебойное обеспечение крымчан качественной водой, поэтому ведется анализ ситуации и вся организационная работа в этом направлении будет продолжена.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко также сообщала, что обильные осадки, выпавшие на ЮБК, существенно пополнили запасы водохранилищ, питающих регион.В конце декабря завкафедрой химических технологий и водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ доктор технических наук Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский рассказали в эфире радио "Спутник в Крыму", что для подпитки Симферополя, а также Западного Крыма необходимо построить дополнительные водохранилища естественного стока.Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым приступит к строительству двух новых водохранилищ в начале 2026 года. Это Мартовское (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорское (8,5 миллиона кубометров) водохранилища на Южном берегу Крыма. Объем финансирования – 22,4 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проблема чистой воды: как наладить потребление живительной влаги в КрымуКрым получит 26 млрд рублей по нацпроекту "Экологическое благополучие"Новый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде

