В Ялте умер глава Центра виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской

Ушел из жизни известный крымский ученый, руководитель научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Лиховской. Об этом сообщила

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Ушел из жизни известный крымский ученый, руководитель научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Лиховской. Об этом сообщила во вторник глава администрации Ялты Янина Павленко.Авторству Лиховского принадлежит 218 научных работ. Специалист в области генетики, селекции и биотехнологии винограда, усилиями которого возрождались виноградники "Магарач", он поддерживал молодых ученых и выступал за консолидацию виноделия и науки.

