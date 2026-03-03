Рейтинг@Mail.ru
В Ялте умер глава Центра виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Ялте умер глава Центра виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской
В Ялте умер глава Центра виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Ялте умер глава Центра виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской
Ушел из жизни известный крымский ученый, руководитель научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Лиховской. Об этом сообщила РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T17:12
2026-03-03T17:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Ушел из жизни известный крымский ученый, руководитель научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Лиховской. Об этом сообщила во вторник глава администрации Ялты Янина Павленко.Авторству Лиховского принадлежит 218 научных работ. Специалист в области генетики, селекции и биотехнологии винограда, усилиями которого возрождались виноградники "Магарач", он поддерживал молодых ученых и выступал за консолидацию виноделия и науки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ялте умер глава Центра виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской

17:12 03.03.2026 (обновлено: 17:15 03.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Ушел из жизни известный крымский ученый, руководитель научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Лиховской. Об этом сообщила во вторник глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Большая потеря… Ушел из жизни талантливейший ученый и педагог, профессор, руководитель старейшего в России научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Владимирович Лиховской", – сообщила Павленко в своем Telegram-канале.
Авторству Лиховского принадлежит 218 научных работ. Специалист в области генетики, селекции и биотехнологии винограда, усилиями которого возрождались виноградники "Магарач", он поддерживал молодых ученых и выступал за консолидацию виноделия и науки.
"Знала его лично, вместе работали над Федеральным Законом "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", всегда восхищалась его уникальными знаниями, трудолюбием, решительностью, увлеченностью", – написала мэр курорта.
