В Ялте умер глава Центра виноградарства и виноделия "Магарач" Лиховской

17:12 03.03.2026 (обновлено: 17:15 03.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Ушел из жизни известный крымский ученый, руководитель научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Лиховской. Об этом сообщила во вторник глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Большая потеря… Ушел из жизни талантливейший ученый и педагог, профессор, руководитель старейшего в России научно-исследовательского центра виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Владимирович Лиховской", – сообщила Павленко в своем Telegram-канале.
Авторству Лиховского принадлежит 218 научных работ. Специалист в области генетики, селекции и биотехнологии винограда, усилиями которого возрождались виноградники "Магарач", он поддерживал молодых ученых и выступал за консолидацию виноделия и науки.
"Знала его лично, вместе работали над Федеральным Законом "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", всегда восхищалась его уникальными знаниями, трудолюбием, решительностью, увлеченностью", – написала мэр курорта.