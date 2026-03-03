https://crimea.ria.ru/20260303/v-sochi-proizoshlo-zemletryasenie-1153654273.html
В Сочи произошло землетрясение
2026-03-03T15:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Краснодарском крае в районе Сочи, сообщает Евразийский сейсмический центр.По данным специалистов, толчки зафиксированы в 15:09 по московскому времени в 32 километрах от Сочи.Очаг залегал на глубине 35 километров.Как сообщалось ранее, 28 февраля землетрясение магнитудой 3,5 произошло в районе Новороссийска. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла, эпицентр залегал в море на глубине порядка 10 километров.2 февраля землетрясение произошло в Азовском море у берегов Крыма, его магнитуда составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия землетрясений произошла в ТурцииВ Дагестане произошло землетрясениеЗемлетрясение магнитудой 7,1 произошо в Малайзии
15:20 03.03.2026 (обновлено: 15:33 03.03.2026)