В Симферополе включат системы оповещения - РИА Новости Крым, 03.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260303/v-simferopole-vklyuchat-sistemy-opovescheniya--1153504684.html
В Симферополе включат системы оповещения
В Симферополе включат системы оповещения - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Симферополе включат системы оповещения
В среду, 4 марта, в Симферополе включат сирены для проверки системы оповещения. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В среду, 4 марта, в Симферополе включат сирены для проверки системы оповещения. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.В администрации подчеркнули, что проверка является плановой и проводится дважды в год. Ее цель – проверить работоспособность муниципальной автоматизированной системы оповещения населения, предназначенной для своевременного доведения сигнала при угрозе или возникновении ЧС.Также о включении сирен в Евпатории, которое пройдет тоже в среду, 4 марта, сообщили в администрации города-курорта.Ранее было опубликовано распоряжение главы республики Сергея Аксенова о проверке систем оповещения населения, согласно которому сирены будут звучать 4 марта и 7 октября 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под охраной: кто и как защищает полуостровШколы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковВ Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения
крым, симферополь, новости крыма, проверка систем оповещения, безопасность республики крым и севастополя
В Симферополе включат системы оповещения

В Симферополе 4 марта проверят систему оповещения с включением сирен

18:37 03.03.2026
 
Система оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В среду, 4 марта, в Симферополе включат сирены для проверки системы оповещения. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

"4 марта 2026 года на территории городского округа Симферополь в Крыму в 10:00, 13:00, а также 15:00 часов будет проведена комплексная проверка системы оповещения и информирования населения (с включением электросирен)", - говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что проверка является плановой и проводится дважды в год. Ее цель – проверить работоспособность муниципальной автоматизированной системы оповещения населения, предназначенной для своевременного доведения сигнала при угрозе или возникновении ЧС.
Также о включении сирен в Евпатории, которое пройдет тоже в среду, 4 марта, сообщили в администрации города-курорта.
Ранее было опубликовано распоряжение главы республики Сергея Аксенова о проверке систем оповещения населения, согласно которому сирены будут звучать 4 марта и 7 октября 2026 года.
