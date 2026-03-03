https://crimea.ria.ru/20260303/v-simferopole-vklyuchat-sistemy-opovescheniya--1153504684.html

В Симферополе включат системы оповещения

В Симферополе включат системы оповещения - РИА Новости Крым, 03.03.2026

В Симферополе включат системы оповещения

В среду, 4 марта, в Симферополе включат сирены для проверки системы оповещения. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 03.03.2026

2026-03-03T18:37

2026-03-03T18:37

2026-03-03T18:37

крым

симферополь

новости крыма

проверка систем оповещения

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110543/76/1105437670_0:79:430:321_1920x0_80_0_0_8d5c109541a63aaade81b2e9ac3dd814.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В среду, 4 марта, в Симферополе включат сирены для проверки системы оповещения. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.В администрации подчеркнули, что проверка является плановой и проводится дважды в год. Ее цель – проверить работоспособность муниципальной автоматизированной системы оповещения населения, предназначенной для своевременного доведения сигнала при угрозе или возникновении ЧС.Также о включении сирен в Евпатории, которое пройдет тоже в среду, 4 марта, сообщили в администрации города-курорта.Ранее было опубликовано распоряжение главы республики Сергея Аксенова о проверке систем оповещения населения, согласно которому сирены будут звучать 4 марта и 7 октября 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под охраной: кто и как защищает полуостровШколы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковВ Крыму в 2026 году дважды проверят систему оповещения

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, новости крыма, проверка систем оповещения, безопасность республики крым и севастополя