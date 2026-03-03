https://crimea.ria.ru/20260303/v-sevastopole-zakryli-reyd-i-ostanovili-katera-1153637184.html
В Севастополе закрыли рейд и остановили катера
В Севастополе во вторник утром остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник утром остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности. Так, накануне вечером движение морского транспорта также было перекрыто. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
2026
