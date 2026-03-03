https://crimea.ria.ru/20260303/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-transporta--1153663784.html

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

В Севастополе катера и паромы снова совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе вечером во вторник был закрыт дважды. В первый раз ограничения действовали два часа. Повторно морское сообщение остановили спустя полчаса. Морской транспорт не курсировал два часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

