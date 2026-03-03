Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 03.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260303/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-transporta--1153663784.html
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе катера и паромы снова совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T22:20
2026-03-03T22:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе вечером во вторник был закрыт дважды. В первый раз ограничения действовали два часа. Повторно морское сообщение остановили спустя полчаса. Морской транспорт не курсировал два часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
РИА Новости Крым
В Севастополе возобновили движение морского транспорта

22:20 03.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в Севастополе вечером во вторник был закрыт дважды. В первый раз ограничения действовали два часа. Повторно морское сообщение остановили спустя полчаса. Морской транспорт не курсировал два часа.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
 
