https://crimea.ria.ru/20260303/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-transporta--1153663784.html
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе катера и паромы снова совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T22:20
2026-03-03T22:20
2026-03-03T22:20
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
городская среда
логистика
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы снова совершают рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе вечером во вторник был закрыт дважды. В первый раз ограничения действовали два часа. Повторно морское сообщение остановили спустя полчаса. Морской транспорт не курсировал два часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_87bd83f45c10534fb11e46ac53e29c9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, городская среда, логистика, новости севастополя
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе открыли рейд