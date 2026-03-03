https://crimea.ria.ru/20260303/v-sevastopole-menedzher-prisvoila-845-tysyach-rubley-klientov-1153635842.html
В Севастополе менеджер присвоила 845 тысяч рублей клиентов
В Севастополе менеджер присвоила 845 тысяч рублей клиентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе менеджера микрофинансовой организации будут судить по обвинению в присвоении около 845 тысяч рублей дохода фирмы. Об этом сообщают полиция и прокуратура города.По данным правоохранителей, женщина, работавшая менеджером по продажам, используя служебное положение, оформила 35 фиктивных договоров микрозайма и присвоила по ним деньги. "Имея доступ к базе данных клиентов, злоумышленница в период с октября по декабрь 2024 года рандомно выбирала добросовестных заемщиков, а затем, с использованием их паспортных данных, оформляла фиктивные договоры микрозаймов, в которых сама расписывалась за граждан", - рассказали в полиции. Чтобы создать видимость законности сделок, она оформляла расходные кассовые ордера о якобы произведенных выдачах денег в общей сумме около 845 тысяч рублей, которые на самом деле забрала себе и потратила на личные нужды. После новогодних праздников, в январе 2025 года, злоумышленница не вышла на работу и сообщила начальству, что взяла из кассы 100 тысяч рублей, которые вскоре обещала вернуть. В результате проведенной ревизии была выявлена серьезная недостача и фиктивные договоры микрозаймов.Прокуратура Гагаринского района города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). В настоящее время дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернутьСхема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенников Предлагал права без экзаменов: крымчанин попался на афере в 300 тысяч
