В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены больше 100 домов - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены больше 100 домов
В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены больше 100 домов - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены больше 100 домов
В Новороссийске после атаки украинскими беспилотниками фиксируются повреждения в 76 частных и 38 многоквартирных домах, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T17:24
2026-03-03T17:24
краснодарский край
новости
атаки всу
новороссийск
андрей кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске после атаки украинскими беспилотниками фиксируются повреждения в 76 частных и 38 многоквартирных домах, сообщает глава города Андрей Кравченко.В ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, ранее было известно о пяти пострадавших, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. Позже число раненых возросло до семи. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 66 беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.Кравченко уточнил, что управляющие и городские службы уже завершают уборку возле поврежденных объектов.Жителям Новороссийска будут оказывать материальную помощь. Единовременная выплата на каждого пострадавшего составляет 16 675 рублей, компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости – 78 375, за полную – 156 750. Кроме того, каждому собственнику жиль будут выплачены средства на капремонт – 9 тысяч рублей на квадратный метр.При получении ранений также полагается разовое пособие. При легком вреде здоровью – 313,5 тысяч, при тяжелом состоянии или средней тяжести – 627 000 рублей. В случае гибели выделяют 1 567 500 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске выросло число пострадавших при атаке ВСУТопливный терминал горит в Новороссийске – оперштабНовороссийск подвергся атаке БПЛА – что известно к этому часу
В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены больше 100 домов

В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены больше 100 частных и многоквартирных домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Новороссийске после атаки украинскими беспилотниками фиксируются повреждения в 76 частных и 38 многоквартирных домах, сообщает глава города Андрей Кравченко.
В ночь на понедельник Новороссийск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, ранее было известно о пяти пострадавших, а также 17 поврежденных домах и трех детсадах. Позже число раненых возросло до семи. По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 66 беспилотников. Самый сильный удар пришелся по Новороссийску. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
"На сегодняшний день известно о повреждениях в 76 частных домах и 109 квартирах в 38 МКД. В Южном районе, где пострадало больше всего домов, обходы еще продолжаются. Работает 6 групп. Ведется работа по привлечению управляющих компаний к восстановлению общедомового имущества", – рассказал он.
Кравченко уточнил, что управляющие и городские службы уже завершают уборку возле поврежденных объектов.
Жителям Новороссийска будут оказывать материальную помощь. Единовременная выплата на каждого пострадавшего составляет 16 675 рублей, компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости – 78 375, за полную – 156 750. Кроме того, каждому собственнику жиль будут выплачены средства на капремонт – 9 тысяч рублей на квадратный метр.
При получении ранений также полагается разовое пособие. При легком вреде здоровью – 313,5 тысяч, при тяжелом состоянии или средней тяжести – 627 000 рублей. В случае гибели выделяют 1 567 500 рублей.
