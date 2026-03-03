Рейтинг@Mail.ru
В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026 - РИА Новости Крым, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260303/v-krymu-utverdili-plan-podgotovki-k-kurortnomu-sezonu-2026-1153636185.html
В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026
В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026 - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026
м. Власти Республики Крым утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина РК. РИА Новости Крым, 03.03.2026
2026-03-03T09:28
2026-03-03T09:28
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
крым
новости крыма
пляжи крыма
курортный сезон
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152952565_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_d8b6a79be25bec619581e954cfef8772.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Власти Республики Крым утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина РК."До 1 апреля предусмотрены разработка и утверждение администрациями муниципальных образований планов мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона, а также перечень пляжей", - говорится в сообщении.До 1 мая администрации утвердят перечень автостоянок, предусмотрят обустройство мест специальных парковок, теневых навесов, скамеек, урн и туалетов для временной стоянки туристских автобусов у туристических объектов. Незаконные парковки ликвидируют. Благоустроят места сбора и посадки экскурсионных групп.Также документом предусмотрена разработка и утверждение схем размещения НТО, единый стиль оформления мест реализации экскурсионных услуг.Кроме того, документом предусмотрено создание для инвалидов беспрепятственного доступа на пляжи, запланирована работа по определению дислокаций пунктов проката маломерных судов."Ведется работа по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Крымской ГГРЭС (Сакская грязелечебница - ред.), конгрессно-выставочных мероприятий, освещение хода подготовки и проведения курортного сезона в СМИ и другие рекламно-информационные мероприятия, направленные на продвижение крымского туристского продукта", - уточнили в пресс-службе.Ранее мэр Ялты Янина Павленко заявила, что в городе к курортному сезону принять туристов готовы 187 санаторно-курортных объектов, для отдыхающих будут доступны около 80 пляжей.Также больше тысячи гостевых домов в Крыму уже официально зарегистрировались через портал Госуслуг в рамках реализации экспериментального закона. Закон о гостевых домах, вступивший в силу 1 сентября 2025 года, позволил легализовать целую отрасль туристического сектора. Инициатива дала возможность владельцам жилья на участках под индивидуальное жилищное строительство законно заниматься коммерческой деятельностью. Эксперимент оказался востребованным не только на полуострове – к практике уже присоединились и другие субъекты РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристыНовая философия гостеприимства – что предлагает КрымПравила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152952565_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_0dd3e01ccd0e57b2f900036b9f4944f0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, крым, новости крыма, пляжи крыма, курортный сезон, крым курортный
В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026

В Крыму утвердили дорожную карту туристического сезона-2026

09:28 03.03.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПляж в Крыму
Пляж в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Власти Республики Крым утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина РК.
"До 1 апреля предусмотрены разработка и утверждение администрациями муниципальных образований планов мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона, а также перечень пляжей", - говорится в сообщении.
До 1 мая администрации утвердят перечень автостоянок, предусмотрят обустройство мест специальных парковок, теневых навесов, скамеек, урн и туалетов для временной стоянки туристских автобусов у туристических объектов. Незаконные парковки ликвидируют. Благоустроят места сбора и посадки экскурсионных групп.
Также документом предусмотрена разработка и утверждение схем размещения НТО, единый стиль оформления мест реализации экскурсионных услуг.
До 1 мая пляжи должны быть оборудованы информационными табло с актуальной информацией, в том числе номерами телефонов администрации, владельца пляжа, участкового полиции, а также памятки "Гостеприимный Крым". А к 1 июня пляжи должны получить санэпидзаключения.
Кроме того, документом предусмотрено создание для инвалидов беспрепятственного доступа на пляжи, запланирована работа по определению дислокаций пунктов проката маломерных судов.
"Ведется работа по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Крымской ГГРЭС (Сакская грязелечебница - ред.), конгрессно-выставочных мероприятий, освещение хода подготовки и проведения курортного сезона в СМИ и другие рекламно-информационные мероприятия, направленные на продвижение крымского туристского продукта", - уточнили в пресс-службе.
Ранее мэр Ялты Янина Павленко заявила, что в городе к курортному сезону принять туристов готовы 187 санаторно-курортных объектов, для отдыхающих будут доступны около 80 пляжей.
Также больше тысячи гостевых домов в Крыму уже официально зарегистрировались через портал Госуслуг в рамках реализации экспериментального закона. Закон о гостевых домах, вступивший в силу 1 сентября 2025 года, позволил легализовать целую отрасль туристического сектора. Инициатива дала возможность владельцам жилья на участках под индивидуальное жилищное строительство законно заниматься коммерческой деятельностью. Эксперимент оказался востребованным не только на полуострове – к практике уже присоединились и другие субъекты РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристы
Новая философия гостеприимства – что предлагает Крым
Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста
 
ТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмКрымНовости КрымаПляжи КрымаКурортный сезонКрым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:45В Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моря
11:31На стройке трассы "Новороссия" обнаружили уникальные древние объекты
11:19Цены на газ в Европе превысили $700 за тысячу кубов впервые за три года
11:14В Иране произошло землетрясение
11:02Российские школьники будут сдавать новый устный экзамен
10:50Украинским паралимпийцам запретили надевать форму с картой страны
10:43Ормузский пролив фактически перекрыт: рынки ожидают потрясения
10:38Шантаж по "Дружбе" – Зеленский выпрашивает перемирие
10:31Север Крыма частично обесточен
10:17На СВО погиб титулованный российский тяжелоатлет
10:12Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинии
10:07Рейд в Севастополе снова открыт
10:05В Крыму из обледенелого ущелья эвакуировали пять человек
09:55Теракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании
09:51Украина может остаться без ракет из-за эскалации вокруг Ирана - Зеленский
09:42В Севастополе закрыли рейд и остановили катера
09:40"Украинский Барнум": Трамп назвал Зеленского основателем бродячего цирка
09:35В Севастополе менеджер присвоила 845 тысяч рублей клиентов
09:28В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026
09:22В Крыму назначили нового вице-премьера
Лента новостейМолния