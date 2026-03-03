В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026

https://crimea.ria.ru/20260303/v-krymu-utverdili-plan-podgotovki-k-kurortnomu-sezonu-2026-1153636185.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Власти Республики Крым утвердили план мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина РК."До 1 апреля предусмотрены разработка и утверждение администрациями муниципальных образований планов мероприятий по подготовке и проведению курортного сезона, а также перечень пляжей", - говорится в сообщении.До 1 мая администрации утвердят перечень автостоянок, предусмотрят обустройство мест специальных парковок, теневых навесов, скамеек, урн и туалетов для временной стоянки туристских автобусов у туристических объектов. Незаконные парковки ликвидируют. Благоустроят места сбора и посадки экскурсионных групп.Также документом предусмотрена разработка и утверждение схем размещения НТО, единый стиль оформления мест реализации экскурсионных услуг.Кроме того, документом предусмотрено создание для инвалидов беспрепятственного доступа на пляжи, запланирована работа по определению дислокаций пунктов проката маломерных судов."Ведется работа по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Крымской ГГРЭС (Сакская грязелечебница - ред.), конгрессно-выставочных мероприятий, освещение хода подготовки и проведения курортного сезона в СМИ и другие рекламно-информационные мероприятия, направленные на продвижение крымского туристского продукта", - уточнили в пресс-службе.Ранее мэр Ялты Янина Павленко заявила, что в городе к курортному сезону принять туристов готовы 187 санаторно-курортных объектов, для отдыхающих будут доступны около 80 пляжей.Также больше тысячи гостевых домов в Крыму уже официально зарегистрировались через портал Госуслуг в рамках реализации экспериментального закона. Закон о гостевых домах, вступивший в силу 1 сентября 2025 года, позволил легализовать целую отрасль туристического сектора. Инициатива дала возможность владельцам жилья на участках под индивидуальное жилищное строительство законно заниматься коммерческой деятельностью. Эксперимент оказался востребованным не только на полуострове – к практике уже присоединились и другие субъекты РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Новые точки притяжения в Крыму: чего хотят туристыНовая философия гостеприимства – что предлагает КрымПравила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста

