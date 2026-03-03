https://crimea.ria.ru/20260303/v-krymu-otsenili-slova-trampa-o-sposobnosti-ssha-vesti-voyny-vechno-1153653801.html

В Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечно

2026-03-03T18:53

радио "спутник в крыму"

александр бедрицкий

мнения

иран

сша

дональд трамп

политика

ближний восток

обострение между ираном и сша

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Словами о том, что Соединенные Штаты могут воевать вечно, президент США Дональд Трамп попытался прикрыть провалившуюся неудачу блицкрига в Иране, но никакие начатые им войны, в том числе на Ближнем Востоке, не прекратятся по его велению. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты могут воевать бесконечно благодаря своим военным запасам не только в собственной стране, но и по всему миру.По мнению Бедрицкого, США, а точнее "конкретно Дональд Трамп, который уже не вполне равен Соединенным Штатам" надеялся стремительно поменять правящий режим в Иране, и у Вашингтона могли быть на это определенные основания, учитывая поверхностность взглядов американцев на чужие проблемы."Это и предыдущая двенадцатидневная война, в результате которой к власти в Иране пришли достаточно компромиссные группировки, которые были готовы к компромиссу с Западом. Об этом свидетельствовали и протесты, которые были совсем недавно в Иране. И глядя со стороны, можно было сделать такие выводы, что смена режима вполне возможна, если не знать в деталях о ситуации в стране, а следить поверхностно, на основе внешних индикаторов", – прокомментировал Бедрицкий.Но блицкриг в Иране, на который у американского лидера был расчет, не удался, и теперь "выйти из войны Трампу в принципе невозможно", и дело тут не в количестве вооружения у США, поскольку у Ирана и его союзников оно тоже имеется, считает политолог."Продолжительность конфликта в Иране будет определяться не словами Трампа, которым, по большому счету, грош цена в принципе, безотносительно Ирана или каких-то других событий, а устойчивостью самого Ирана, иранского руководства, иранского народа и его возможностью оказывать сопротивление военным способом", – сказал Бедрицкий.Он напомнил, что развязанный Западом во главе с США конфликт на Украине Трамп тоже "заканчивал" сначала за 24 часа, потом за месяц, за три... но все длится до сих пор, потому что по указке лидера Америки работает не все."Так же и война в Иране будет продолжаться столько, сколько она продолжается, а не столько, сколько об этом говорит Трамп", – отметил эксперт.По мнению Бедрицкого, до конца ближневосточного конфликта, развязанного США, еще далеко и "говорить о том, чем это закончится, пока рано".Ранее он высказал мнение, что в конфликте на Ближнем Востоке, по большому счету, проиграют все.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину Лавров спрогнозировал ядерные риски из-за операции против Ирана "ВСУ не уйдут из Донбасса": Зеленский снова прикрывается людьми

