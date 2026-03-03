Рейтинг@Mail.ru
В Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечно - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечно
В Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечно - РИА Новости Крым, 03.03.2026
В Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечно
Словами о том, что Соединенные Штаты могут воевать вечно, президент США Дональд Трамп попытался прикрыть провалившуюся неудачу блицкрига в Иране, но никакие... РИА Новости Крым, 03.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Словами о том, что Соединенные Штаты могут воевать вечно, президент США Дональд Трамп попытался прикрыть провалившуюся неудачу блицкрига в Иране, но никакие начатые им войны, в том числе на Ближнем Востоке, не прекратятся по его велению. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты могут воевать бесконечно благодаря своим военным запасам не только в собственной стране, но и по всему миру.По мнению Бедрицкого, США, а точнее "конкретно Дональд Трамп, который уже не вполне равен Соединенным Штатам" надеялся стремительно поменять правящий режим в Иране, и у Вашингтона могли быть на это определенные основания, учитывая поверхностность взглядов американцев на чужие проблемы."Это и предыдущая двенадцатидневная война, в результате которой к власти в Иране пришли достаточно компромиссные группировки, которые были готовы к компромиссу с Западом. Об этом свидетельствовали и протесты, которые были совсем недавно в Иране. И глядя со стороны, можно было сделать такие выводы, что смена режима вполне возможна, если не знать в деталях о ситуации в стране, а следить поверхностно, на основе внешних индикаторов", – прокомментировал Бедрицкий.Но блицкриг в Иране, на который у американского лидера был расчет, не удался, и теперь "выйти из войны Трампу в принципе невозможно", и дело тут не в количестве вооружения у США, поскольку у Ирана и его союзников оно тоже имеется, считает политолог."Продолжительность конфликта в Иране будет определяться не словами Трампа, которым, по большому счету, грош цена в принципе, безотносительно Ирана или каких-то других событий, а устойчивостью самого Ирана, иранского руководства, иранского народа и его возможностью оказывать сопротивление военным способом", – сказал Бедрицкий.Он напомнил, что развязанный Западом во главе с США конфликт на Украине Трамп тоже "заканчивал" сначала за 24 часа, потом за месяц, за три... но все длится до сих пор, потому что по указке лидера Америки работает не все."Так же и война в Иране будет продолжаться столько, сколько она продолжается, а не столько, сколько об этом говорит Трамп", – отметил эксперт.По мнению Бедрицкого, до конца ближневосточного конфликта, развязанного США, еще далеко и "говорить о том, чем это закончится, пока рано".Ранее он высказал мнение, что в конфликте на Ближнем Востоке, по большому счету, проиграют все.
александр бедрицкий, мнения, иран, сша, дональд трамп, политика, ближний восток, обострение между ираном и сша
В Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечно

Словам Трампа о способности США вести войны вечно и успешно грош цена – политолог

18:53 03.03.2026
 
© РИА Новости . Саид Закерия / Перейти в фотобанкАвиабаза США
Авиабаза США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости . Саид Закерия
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Словами о том, что Соединенные Штаты могут воевать вечно, президент США Дональд Трамп попытался прикрыть провалившуюся неудачу блицкрига в Иране, но никакие начатые им войны, в том числе на Ближнем Востоке, не прекратятся по его велению. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.
Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты могут воевать бесконечно благодаря своим военным запасам не только в собственной стране, но и по всему миру.
По мнению Бедрицкого, США, а точнее "конкретно Дональд Трамп, который уже не вполне равен Соединенным Штатам" надеялся стремительно поменять правящий режим в Иране, и у Вашингтона могли быть на это определенные основания, учитывая поверхностность взглядов американцев на чужие проблемы.
"Это и предыдущая двенадцатидневная война, в результате которой к власти в Иране пришли достаточно компромиссные группировки, которые были готовы к компромиссу с Западом. Об этом свидетельствовали и протесты, которые были совсем недавно в Иране. И глядя со стороны, можно было сделать такие выводы, что смена режима вполне возможна, если не знать в деталях о ситуации в стране, а следить поверхностно, на основе внешних индикаторов", – прокомментировал Бедрицкий.
Но блицкриг в Иране, на который у американского лидера был расчет, не удался, и теперь "выйти из войны Трампу в принципе невозможно", и дело тут не в количестве вооружения у США, поскольку у Ирана и его союзников оно тоже имеется, считает политолог.
"Продолжительность конфликта в Иране будет определяться не словами Трампа, которым, по большому счету, грош цена в принципе, безотносительно Ирана или каких-то других событий, а устойчивостью самого Ирана, иранского руководства, иранского народа и его возможностью оказывать сопротивление военным способом", – сказал Бедрицкий.
Он напомнил, что развязанный Западом во главе с США конфликт на Украине Трамп тоже "заканчивал" сначала за 24 часа, потом за месяц, за три... но все длится до сих пор, потому что по указке лидера Америки работает не все.
"Так же и война в Иране будет продолжаться столько, сколько она продолжается, а не столько, сколько об этом говорит Трамп", – отметил эксперт.
По мнению Бедрицкого, до конца ближневосточного конфликта, развязанного США, еще далеко и "говорить о том, чем это закончится, пока рано".
"То, что Иран сопротивляется и, в общем-то, выдерживает темпы ударов, это уже говорит о многом. Тем более что были потеряны многие руководители Ирана, а управляемость в стране сохраняется даже после серии протестов, которые проходили. То есть Иран держится-то очень хорошо", – резюмировал политолог.
Ранее он высказал мнение, что в конфликте на Ближнем Востоке, по большому счету, проиграют все.
