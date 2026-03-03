https://crimea.ria.ru/20260303/v-krymu-naznachili-novogo-vitse-premera-1153636038.html

В Крыму назначили нового вице-премьера

В Крыму назначили нового вице-премьера

В Крыму экс-министра экологии и природных ресурсов Ольгу Шевцову назначили вице-премьером. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Крыму экс-министра экологии и природных ресурсов Ольгу Шевцову назначили вице-премьером. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.В конце января Госсовет РК одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма, депутаты согласовали ее назначение на должность вице-премьера.Ольга Шевцова родилась 29 апреля 1984 года в городе Евпатория. В 2006 году закончила с отличием Таврический гуманитарно-экологический институт, по специальности "Экология и охрана окружающей среды", в 2014 году, пройдя обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, получила второе высшее образование по специальности "Государственное управление". В 2022 году прошла профессиональную переподготовку во "Всероссийском институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства" по программе "Лесное и лесопарковое хозяйство". С октября 2021 года являлась министром экологии и природных ресурсов Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

